Как бодаются Геркус с Сёминым

Футбольный «Локомотив» предстал перед своими болельщиками на традиционной предсезонной встрече. Поклонники «красно-зелёных» глаз от любимцев не отводили. Ещё бы — первое чемпионство за 14 лет. Любимцы, в свою очередь, грелись в лучах славы. Пока есть такая возможность. Ведь стартующий уже на этой неделе сезон обещает стать для «железнодорожников» разочаровывающим.

На вершине удержаться сложно, так ещё внутри «Локо» нет согласия. Главный тренер Юрий Сёмин склонен переводить разговор о проблемах «красно-зелёных» в футбольную плоскость. Мол, в разном физическом состоянии подходят игроки к началу чемпионата. Однако нет-нет, да проговаривается лучший тренер премьер-лиги прошлого сезона о наболевшем.

«Надеемся, что будет усиление, — вздыхает 71-летний специалист в разговоре с ТАСС . — Не получилось вовремя, но мы надеемся».

«Ждать уже нельзя, — поторапливал Геркуса заслуженный тренер. — Иначе не хватит времени на подготовку».

В результате с Пейчиновичем не сошлись по условиям, а с Тарасовым и Денисовым продлили соглашения на год. Но часть предсезонной работы — рутинной, но необходимой — они не выполнили, что не может радовать тренерский штаб. Главный футбольный «железнодорожник» страны понимает, что грядущий сезон станет определяющим в затянувшейся конфронтации с Геркусом.

То, что угли раздора ещё не истлели и при желании могут быть раздуты до размеров костра, показал отъезд Сёмина с австрийского сбора в Москву на матч между сборными России и Испанией . Показательно не то, что футбольный тренер выбрался на игру плей-офф чемпионата мира (подобное рвение можно только приветствовать), а то, как была подана информация. Мол, «сбежал со сбора, не предупредив руководство» (читай — Геркуса).

На публике Анатолий Мещеряков взял Сёмина под защиту. «Разве тренер обязан согласовывать свои перемещения?» — задался вопросом председатель совета директоров «Локомотива». Но осадок остался, да и выговор никуда не делся.

Тот же Мещеряков оказался в щекотливом положении буфера между сторонами конфликта. Когда пресса заговорила уже о возможном уходе Геркуса, он и тут поддержал подчинённого: «Такой вопрос даже не рассматривался». Но ему одному известно, сколько сил забирает необходимость, как он выразился, «складывать талантливых людей в одно целое».

Разногласия между Сёминым и Геркусом (а под «талантливыми людьми» имелись в виду именно они) копились на протяжении прошлого сезона и чуть не стоили «Локо» чемпионства. Когда ситуация после поражения от «Краснодара» обострилась до предела, Сёмин не выдержал и заговорил о «пятой колонне», подтачивающей команду изнутри. Геркус не сразу, но ответил «любезностью» на «любезность»:

«Мне нравится Пашинин в качестве возможного преемника Сёмина, — сказал Геркус RT после завоевания трофея. — В ментальном восприятии Олег мне ближе всех».

Вряд ли сам Пашинин обрадовался такой похвале от руководства. Насколько этично размышлять вслух о преемнике при живом тренере, да ещё только-только вернувшем «Локо» титул спустя 14 лет — решайте сами.

Впрочем, и сам Сёмин от коллеги-менеджера не отставал: «Если объединить Смородскую и Геркуса, то получится хороший руководитель». Поставить Геркуса в один ряд с самым ненавистным фанатам «Локо» президентом в истории — это дорогого стоит. Знаменательно, что в своей поздравительной речи тренер-триумфатор упомянул всех — от игроков и ассистентов до уборщиц. Всех, кроме Геркуса.

Суть вынесенного в публичное пространство взаимного раздражения в разных взглядах на развитие «Локомотива» и — что самое важное — селекцию. Если вкратце, то в футболе есть две управленческие модели. Ключевые решения инициирует либо главный тренер (и тогда он полноценный менеджер), либо спортивный/генеральный директор (и тогда тренер только дядька со свистком и секундомером). Возможен и компромиссный вариант, но Сёмин сработаться с Геркусом так, как с Валерием Филатовым (в первый приход в «Локомотив») и с Николаем Наумовым (во второй), не может.

«Игроков должен приобретать клуб в лице президента (читай — Геркуса — прим. News.ru) и спортивного директора (читай — Эрика Штоффельсхауса — прим. News.ru), — выразил свою позицию Геркус „Ведомостям“ . — Тренер их тренирует».

Просто тренировать Сёмин не хочет. Он вполне обоснованно считает, что многолетней работой на благо «Локо» заслужил другого отношения. О чём не преминул сообщить:

«Не нужно отделять тренера от клуба, — бросил он Геркусу в Instagram. — Наравне с вами имею право участвовать в селекции».

По участию — пока ничья. Геркус ставит себе в заслугу приобретения Джефферсона Фарфана, Эдера Маседы и Мацея Рыбуся. Все трое были навязаны тренеру, несмотря на что внесли важный вклад в чемпионство. В ответ Сёмин указывает на проколы гендира в контрактных ситуациях с Кверквелия и братьями Миранчуками.

Об устоявшемся несовпадении взглядов, если верить разговорам в кулуарах, глава РЖД Олег Белозёров осведомлён. И выбирать ему рано или поздно придётся. Неожиданное чемпионство лишь отсрочило принятие решения.

Позиции Сёмина на данный момент выглядят незыблемо: человек-легенда, 18 лет отдавший «Локомотиву», рванувший с ним в число топ-клубов и продолжающий давать результат. Об этом говорит и выступление Белозёрова на вчерашней встрече команды с болельщиками. Всю речь главы РЖД можно свести к предложению: «Спасибо, Юрий Палыч !»

Положение Геркуса на фоне изменения должности не столь устойчиво. «Генеральный директор» выглядит не так весомо, как «президент». В клубе, по сути, признали правоту главного тренера: Геркус такой же наёмный рабочий, как и Сёмин.

Однако все может измениться в одно мгновение. Слишком уж зависит любой тренер от результата. Сёмин понимает, что селекция в умелых руках — ключ в бодании с Геркусом. Без качественного усиления будет трудно достойно выступить в Лиге чемпионов и занять в премьер-лиге место не ниже пятого. Не выполнит «Локо» эти задачи, уже оглашенные руководством, — и тренер-легенда станет безработным тренером-легендой.

Именно к селекции «Локо» наибольшие вопросы. Эта конструкция, когда и Сёмин, и Геркус инициируют разностилевые решения (первый — за Гжегожа Крыховяка из ПСЖ, второй — за Алейша Видаля из «Барселоны»), а затем через Мещерякова они доводятся до Совета директоров, пока выглядит тяжеловесно.

Сёмин обозначил свои пожелания: «В каждую линию по одному игроку». И по количеству получил желаемое: защитник Брайан Идову , полузащитник Рифат Жемалетдинов , а также выкупленный у «Лилля» нападающий Эдер. Но желаемое ли по качеству? Такое усиление для клуба, которому представлять Россию и РЖД в Лиге чемпионов, выглядит весьма скромно.

И тогда лучше понимаешь вздохи Сёмина о «не вовремя» проведённой селекции. И тогда лучше оцениваешь селекционный рычаг в ловких руках Геркуса.

В такой обстановке не сильно упасть в таблице будет трудно. А в том, что «Локо» в отсутствии согласия ждет откат с завоеванных позиций, сомнений нет. В прошлом сезоне «красно-зелёные» прыгнули выше головы. С пятым-шестым бюджетом в лиге. Что похвально, но ко многому обязывающе.

Остаётся надеяться, что два настоящих профессионала проявят здравомыслие. Тандем Сёмин-Геркус (или Геркус-Семин — как угодно) способен надолго вернуть «железнодорожников» в число ежегодных претендентов на медали. Тогда как культивируемый дальше разлад неизбежно оставит «Локомотив» в тупике, из которого выбираться придется еще 14 лет. Не приведи Господь.