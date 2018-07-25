Нигерийский бизнесмен намерен купить ФК «Арсенал» после 2020 года

Во вторник издание Financial Times сообщило, что российский бизнесмен Алишер Усманов активно изучает возможность продажи 30% акций лондонского клуба. Также ранее сообщалось, что он пытался выкупить мажоритарный пакет акций у американского предпринимателя Стэна Кронке (его доля — 67%), однако стороны не пришли к соглашению.

"Мы хотим прийти в «Арсенал» после 2020 года, — сказал Дангот. — Даже если кто-то другой купит клуб, мы продолжим идти этим путем".

Усманов является акционером «Арсенала» с 2007 года. В октябре прошлого года Усманов заявил, что не ведет переговоров о продаже принадлежащих ему 30% акций «Арсенала». Незадолго до этого британская газета The Guardian сообщила, что Кронке предложил Усманову 525 млн фунтов стерлингов ($784 млн по курсу на тот момент) за его пакет акций, решив стать единоличным владельцем лондонского футбольного клуба.