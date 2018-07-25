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Нигерийский бизнесмен намерен купить ФК «Арсенал» после 2020 года
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Нигерийский бизнесмен намерен купить ФК «Арсенал» после 2020 года 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 25 июля. Нигерийский бизнесмен Алико Дангот намерен приобрести английский футбольный клуб «Арсенал». Об этом сообщает издание Evening Standart.
Во вторник издание Financial Times сообщило, что российский бизнесмен Алишер Усманов активно изучает возможность продажи 30% акций лондонского клуба. Также ранее сообщалось, что он пытался выкупить мажоритарный пакет акций у американского предпринимателя Стэна Кронке (его доля — 67%), однако стороны не пришли к соглашению.
"Мы хотим прийти в «Арсенал» после 2020 года, — сказал Дангот. — Даже если кто-то другой купит клуб, мы продолжим идти этим путем".
Усманов является акционером «Арсенала» с 2007 года. В октябре прошлого года Усманов заявил, что не ведет переговоров о продаже принадлежащих ему 30% акций «Арсенала». Незадолго до этого британская газета The Guardian сообщила, что Кронке предложил Усманову 525 млн фунтов стерлингов ($784 млн по курсу на тот момент) за его пакет акций, решив стать единоличным владельцем лондонского футбольного клуба.
В прошлом сезоне «Арсенал» занял шестое место в чемпионате Англии и дошел до полуфинала Лиги Европы.
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