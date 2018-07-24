Чем будет заниматься институт сельских старост?

Как сообщили в Думе Ставрополья, в крае решили перенять опыт других регионов России , где возрождают институт сельских старост. Старосты были в России до революции. Их выбирают на сельских сходах, и они, по сути, являются главами населённых пунктов.

Кстати, ещё в 2007 году краевым законом «О реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае» ввели это понятие. В той редакции закона говорилось о том, что староста — это уполномоченное лицо главы муниципального образования. Тем не менее старост в ставропольских сёлах до сих пор нет.