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Чем будет заниматься институт сельских старост?
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Чем будет заниматься институт сельских старост? 

АиФ Ставрополье 40 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщили в Думе Ставрополья, в крае решили перенять опыт других регионов России, где возрождают институт сельских старост. Старосты были в России до революции. Их выбирают на сельских сходах, и они, по сути, являются главами населённых пунктов.
Кстати, ещё в 2007 году краевым законом «О реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае» ввели это понятие. В той редакции закона говорилось о том, что староста — это уполномоченное лицо главы муниципального образования. Тем не менее старост в ставропольских сёлах до сих пор нет.
«После Великой Отечественной войны у слова «староста» появился негативный смысл, — говорит депутат Ставропольской краевой Думы, представитель фракции КПРФ Виктор Лозовой. — Поэтому я — против подобных новшеств».
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