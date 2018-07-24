Космические бароны

Дэвенпорту удалось лично встретиться и поговорить с Илоном Маском, Джеффом Безосом, Ричардом Брэнсоном Полом Алленом . Все они пытаются открыть новую эру освоения космоса человечеством, снизить стоимость полета на орбиту и обеспечить более массовый выход людей в космос, и подходят к делу на основании своего опыта ведения бизнеса в Кремниевой долине или в Великобритании

Более того, эти люди, которые сделали себя сами, добились успеха и капитала с нуля, рассматривают космос именно как новый «фронтир», передовой рубеж предпринимательства будущего. Для них космос — это новый вызов и новый рынок, а главное — у них есть миллиарды долларов для достижения целей. Миллиарды, которые приносят им такие компании как «Амазон» ( Amazon ), «Майкрософт» (Microsoft), «Вирджин» (Virgin), «Тесла» (Tesla), «ПейПал» ( PayPal ). И в борьбе за новый рынок они готовы не только конкурировать с государством, но и между собой. Ходят анекдотические слухи, что даже во время конференций Маск и Безос стараются всячески избегать друг друга, так кипят страсти в космической гонке.

Хотя помимо темы денег в процессе планирования коммерческого освоения космоса поднимаются и общие вопросы будущего всего человечества.

Так чего же они хотят? Может быть эти люди «бесятся с жиру», не знают, куда девать свои амбиции, свои эго, деньги, и готовы ради публичности и ареола космических первопроходцев тратить свои миллиарды в рискованных затеях, которые не факт что станут когда-либо в обозримом будущем прибыльными?

Илон Маск, основатель «Спейс-Экс» (SpaceX), считает, что ради собственного спасения человечество должно как минимум расселиться на нескольких планетах. Его мечта — это создание на Марсе колонии из миллиона человек. Но в основном, конечно, осязаемые достижения Маска заключаются сегодня в отправке «Дрэгон» (Dragon) к международной космической станции, возврате на Землю первой ступени «Фэлкон 9» (Falcon 9) и идущем создании «Фэлкон Хэви» (Falcon Heavy). И Маск торопится, ему нужны деньги. Маск — заяц.

По мнению Джефа Безоса, создателя компании «Блю Ориджин» (Blue Origin), на Земле не должно больше быть «грязных» производств и вся тяжелая промышленность должна быть перенесена в космос. Одна из его целей — это добыча полезных ископаемых на астероидах и других планетах. Таким образом планета Земля станет экологически приемлемым для человечества местом обитания. Его компания получает мало освещения в прессе, но Безос также работает над своей версией космического такси и ступеней многоразового использования. Безос не торопится. Он пока спокойно финансирует свои проекты. У него выделено три миллиарда долларов на это. Безос — черепаха. И Безос считает, что на Марсе вообще пока нечего делать, потому что там нет и не скоро появятся «виски, бекон, бассейны, океаны, городские центры».

Ричард Брэнсон, создатель «Вирджин Галактик» (Virgin Galactic), является апологетом космического туризма. Он меньше говорит о расселении в космосе и бурении астероидов, но хотел бы зарабатывать деньги на космических туристах с толстым кошельком.

Пол Аллен, основатель компании «Стратоланч системc корп» (Stratolaunch Systems Corp.), в этом году показал публике самый большой самолет в мире со 117-метровым размахом крыла. Скорее всего данное чудо техники будет использоваться в качестве первой ступени для отправки многоразового космического челнока непосредственно на орбиты. Первый испытательный полет «Стратоланч» запланирован на 2019 год. Аллен сказал Дэвенпорту: «Я хотел бы, чтобы у нас была система многократного использования, и еженедельные, если не чаще, повторяемые рейсы, как в аэропорте».

Книга в основном сконцентрирована вокруг пути к космосу Илона Маска и Джефа Безоса (около 80% книги посвящено этому), но помимо них и Аллена и Брэнсона упоминается и авиаконструктор Берт Рутан , Майк Мелвилл, Энди Бил (игрок в покер из казино Лос-Анджелеса , который финансировал частную космическую компанию уже в 1997 году), а также ряд других менее известных личностей в истории частной космонавтики.

Более молодые Маск (1971 года рождения) и Безос (1964 года рождения) занимаются ракетами, Маск говорит о колонизации планет, Безос предлагает сосредоточиться на проектах в самом космосе, а люди постарше, Брэнсон (1950 года рождения) и Аллен (1953 года рождения), более осторожны и думают больше о туризме и безопасности полетов. Нельзя не вспомнить гибель пилота Майкла Олсбери в 2014 году в ходе испытания ракетоплана «Спейс-Шип-Ту» (SpaceShipTwo), и получившего увечья Питера Сибольда, что не могло не сказаться на отношении Брэнсона к темпам в развитии частных космических проектов.

Книга дает понять тем не менее, в чем разница между НАСА и «баронами»: государственное НАСА не рискует отправлять людей дальше околоземных орбит, а частные «бароны» готовы осознанно (и подготовленно) пойти на этот риск и начать выводить людей дальше в космос. При этом «бароны» рискуют и своими деньгами, и своей репутацией, а не деньгами налогоплательщиков и потерей должности в офисе. Это — базовое идеологическое отличие, но одновременно возникает вопрос, могут ли «бароны» идти вперед самостоятельно, не полагаясь на весь тот инженерный опыт и практику, которую наработало государство.

Объединяет так или иначе всех «баронов» также и то, что, по словам Дэвенпорта, они рассматривают космос как «второй интернет». При появлении интернета мало кто мог себе даже близко представить, как этот технологический шаг изменит жизнь всего человечества и до сих пор мы открываем новые его возможности. Миллиардеры также думают о космосе.

Пока не очевидно, что может дать людям постоянное рутинное присутствие на орбите, но «внутренне чутье» миллиардеров подсказывает им, что будущее находится именно там, а значит, надо быть первыми на потенциальном рынке.

Более того, это движение скорее всего просто неизбежно. Человечество усовершенствовало практически все свои физические активности и с помощью технологий создало более или менее комфортные условия для питания, проживания, перемещения, обмена информацией. Соответственно, возникает два направления возможной экспансии — это Мировой океан и космос. Мировой океан не привлекает умы по простой причине — потому что он конечен. Человечество может потратить сотню другую лет и научится жить под водой, строить там города, улучшит экологию планеты, избавится от текущих проблем, но потом снова встанет вопрос о том, что делать дальше.

Поэтому человечество решает перешагнуть через эту ступень и сразу обратить внимание на пространство, которое сулит бесконечную экспансию, бесконечные ресурсы.

В итоге книга получила ряд критических рецензий за «антигосударственный» характер и откровенно негативное отношение к НАСА, за концентрацию на истории (до 90% книги) частной космонавтики, а не ее будущем. Не оставили без внимания читатели и тот факт, что газета «Вашингтон Пост» принадлежит Безосу, и Дэвенпорт был слишком внимателен к своему боссу.

Но была и масса положительных отзывов за то, что, не перегружая читателей техническими деталями, книга передает дух и страсть первопроходцев, авантюристов, мечтателей, у которых все может получиться. Если получилось создать технологически передовые и самые интересные компании на Земле, то это повышает шансы на успех и в космосе. Быть может когда-нибудь в будущем историки решат, что ресурсы и упорство четверки «космических баронов» и были решающим шагом для начала экспансии человечества в космос.