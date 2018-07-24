«Тамбовский Париж»: как пленные французские солдаты оказались в ГУЛАГе

В советских лагерях за время Великой Отечественной войны, по данным France Press, погибли свыше 10 тысяч французских граждан из более чем стотысячного общего количества этих иностранцев, сдавшихся в плен Красной Армии. Их разбросали по разным лагпунктам ГУЛАГа, но считается, что главным образом пленные французы содержались в районе тамбовской станции Рада, прозванной вследствие этого «Тамбовским Парижем».

Почему они туда попали

Во время Второй Мировой войны в 1940 году Гитлер насильственно присоединил к германской территории Эльзас и отчасти Лотарингию. Мужское население призывного возраста этих провинций Франции мобилизовали в вермахт и отправили в части, воевавшие на Восточном фронте. После призыва генерала де Голля, лидера французского Комитета национального освобождения в 1943 году более 100 тысяч выходцев из Эльзаса и Лотарингии сдались в советский плен. Вместе с представителями других национальностей, плененными Красной Армией, французов отправили в лагеря ГУЛАГа. Хотя бы приблизительной статистки количества пленных иностранцев, находившихся в заключении советского ГУЛАГа, не обнародовано до сих пор — точного учета в это время зачастую просто не велось, а значительная часть сохранившихся в архивах материалов все еще засекречена. Известно только, что в 1944 году полторы тысячи французов освободили из лагерей и переправили в Алжир . Они, влившись в армию, руководимую де Голлем, воевали потом против фашистов. Судьба оставшихся в заключении соотечественников была ужасной — они тысячами мерли от голода, холода, болезней и невыносимо тяжелой работы.

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И питание, и медицинская помощь в тамбовском спецлагере №118, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Часто заключенные вместо восьмичасового рабочего дня вкалывали по 12 и 15 часов в сутки. Это подтверждается архивными документами. Кроме того, заключенных французов систематически избивала охрана, что также зафиксировано соответствующими рапортами на имя начальника лагеря. «Кум» был вынужден даже просить начальство прислать новый состав конвоя, поскольку действующий состоял из отъявленных пьяниц. Случалось, заключенные с общих работ приволакивали стрелков охраны в зону сами, поскольку те напивались так, что не могли стоять на ногах. Тысячами эльзасцы и лотарингцы гибли от болезней, в частности, от печально знаменитой для узников ГУЛАГа пеллагры, вызываемой недостатком в организме белка и ряда жизненно необходимых витаминов. Прибывавшие в основном из-под Сталинграда военнопленные страдали и другими заболеваниями: дистрофией, туберкулезом, дизентерией и тифом. Лечить их было нечем, да многие и не доезжали до лагеря — случалось, в каком-нибудь из вагонов состава с пленными по прибытию на станцию Рада не находилось ни одного живого пассажира. Местные жители жалели пленных, старались их подкармливать чем могли. Все эти сведения имеют письменные и устные подтверждения — свидетельства очевидцев — населения тамбовских сел и деревень. Наиболее активно выяснением судеб своих соотечественников, содержавшихся в лагере в районе станции Рада, после войны занималась французская ассоциация «Узники Тамбова». Французским ученым Пьером Ригуло написаны на эту тему книги «Трагедия солдат поневоле» и «Французы в ГУЛАГе».

Как сложилась их дальнейшая судьба

Точно известно о 1500 французах, освобожденных из тамбовского лагеря и отправленных в Алжир. Отпускали, судя по документам, не всех, а только «политически благонадежных», то есть тех, кто оставлял о пребывании в лагере положительные отзывы. Неблагонадежных, по мнению лагерного начальства, французов зачастую отправляли в мордовские лагеря. Лагерь №188 под Радой принимал иностранных военнопленных и после победы — их распределяли отсюда в разные концы страны, где были островки архипелага ГУЛАГ. Сведения о том, как в дальнейшем сложилась их судьба, чаще всего отсутствуют. Из свидетельств тех французов, кто выжил в лагерях и оставил воспоминания, следует, что часть бывших пленных после освобождения остались в СССР, они обзавелись здесь семьями и во Францию не вернулись.