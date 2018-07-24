7 интересных вещей, которые были выпущены в Советском Союзе

Амфибийный «Катомобиль»

Добро пожаловать, товарищ, в специальное издание, где мы оглянемся на необычные изобретения и продукты, выпущенные в СССР. Советские граждане, безусловно, были очень изобретательными людьми.

1. Аэросани «Север-2»

Советские аэросани «Север-2» были разработаны в 1959 году конструкторским бюро АО «Камов» . Данная конструкция предназначалась для северных районов страны в периоды зимнего бездорожья. Аэросани, средняя скорость которых составляла около 30 километров в час, обслуживали населённые пункты по берегам Лены, Оби Печоры . Однако работники станций, которые обслуживали аэросани «Север-2», нередко ругали конструкторов этих машин, так как у модели был непрочный кузов и много других недостатков.

2. Советские роботы

Первый советский робот, получивший название «В2М», был создан в 1936 году школьником Вадимом Мацкевичем. Впоследствии Вадим Мацкевич стал примером для новых поколений изобретателей: на основе «В2М» на станции юных техников школьники собрали робота-гиганта. А робот, как устройство в классическом понимании, был создан в 1966 году в воронежском институте ЭНИКмаш — это был автоматический манипулятор для переноса и укладывания металлических листов.

3. Фарфоровые статуэтки Белки и Стрелки

В 1960 году советские собаки-космонавты Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полёт и успешно вернулись на Землю. В честь этого знаменательного события эти очаровательные собаки были увековечены на плакатах, марках, открытках, фантиках и на других вещах. В честь них даже наладили выпуск необычных фарфоровых статуэток в стиле Гжель.

4. Первый в мире мобильный телефон ЛК-1 Согласно официальной версии, первый в мире мобильный телефон был изготовлен в США в 1973 году. Однако ещё задолго до этого, в 1957 году, молодой советский инженер Леонид Иванович Куприянович представил первый рабочий образец портативного телефонного аппарата ЛК-1. Он весил 3 килограмма и работал в радиусе 20-30 километров. Спустя год, работая над усовершенствованием аппарата, инженеру удалось значительно уменьшить его вес и размеры. Вторая модель телефона ЛК весила уже 500 грамм и по размерам была сопоставима с двумя пачками сигарет. Зарубежные мобильные телефоны достигли такого веса и размера только в начале 80-х годов.

5. Игра Тетрис

Удивительно или нет, но знакомая многим компьютерная игра Тетрис была первоначально придумана и разработана советским программистом Алексеем Пажитновым . Она была выпущена 6 июня 1984 года. Первоначальная версия игры была написана на языке Паскаль для компьютера «Электроника-60». Для IBM PC игра была переписана на Turbo Pascal 16-летним школьником Вадимом Герасимовым. Коммерческая версия игры была выпущена американской компанией Spectrum HoloByte. По количеству проданных коммерческих версий «Тетрис» превосходит любую другую компьютерную игру в истории.

Тетрис и его создатель — Алексей Пажитнов

6. Персональный компьютер «Агат»

«Агат» был первым советским серийным персональным компьютером, который позиционировался как учебный компьютер. Он был разработан в 1981—1983 годах в Научно-исследовательском институте вычислительных комплексов (НИИВК). В своё время Агат представлял собой весьма выгодное в ценовом плане решение: его стоимость была в несколько раз ниже любой другой промышленно выпускаемой на тот момент ЭВМ.

«Агат»

7. Амфибийный «Катомобиль»