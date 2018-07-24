Режиссер «Дэдпула 2» снимет ремейк фильма Брюса Ли

«Выход Дракона» был последним проектом Брюса перед его смертью. Он вышел в 1973 году и собрал 90 миллионов долларов в мировом прокате, став настоящим хитом. Кроме того, картина попала в список фильмов, выбранных Национальным советом США для хранения в Библиотеке Конгресса в 2004 году.

Напомним, что действие боевика происходит на острове, где проходит бойцовский турнир. Его организатор — влиятельный бизнесмен Хан, подозреваемый в торговле наркотиками. Чтобы доказать его вину, в дело вступает шаолиньский монах Ли.

В сентябре Дэвид Литч приступит к работе над спин-оффом «Форсажа», поэтому, когда начнется работа над ремейком пока не известно.