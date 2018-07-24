Ещё
Режиссер «Дэдпула 2» снимет ремейк фильма Брюса Ли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Основательница Femen покончила с собой
Основательница Femen покончила с собой

Режиссер «Дэдпула 2» снимет ремейк фильма Брюса Ли 

Fancy Journal 55 минут назад
Фото: Fancy Journal
Дэвид Литч, снимавший вторую часть «Дэдпула», ведет переговоры о работе над ремейком фильма Брюса Ли «Выход Дракона», где также снимался Джеки Чан.
«Выход Дракона» был последним проектом Брюса перед его смертью. Он вышел в 1973 году и собрал 90 миллионов долларов в мировом прокате, став настоящим хитом. Кроме того, картина попала в список фильмов, выбранных Национальным советом США для хранения в Библиотеке Конгресса в 2004 году.
Напомним, что действие боевика происходит на острове, где проходит бойцовский турнир. Его организатор — влиятельный бизнесмен Хан, подозреваемый в торговле наркотиками. Чтобы доказать его вину, в дело вступает шаолиньский монах Ли.
В сентябре Дэвид Литч приступит к работе над спин-оффом «Форсажа», поэтому, когда начнется работа над ремейком пока не известно.
Fancy Journal: последние новости
Джиджи Хадид и Адвоа Абоа снялись в кампейне Fendi BBC поделились кадрами из сериала «Доктор Кто» «Русская Палитра»: открытие первого бутика
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции98
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую165
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью39
Максакова потеряла сына в его день рождения14
Путина попросили спасти Йемен793
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение