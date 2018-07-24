Тевтоны: кто они такие

Тевтоны были одними из многих немецких этнических групп, но именно благодаря им появилось нынешнее название Германии . «Божественное» (как они себя называли) племя наводило ужас даже на, казалось бы, неустрашимого диктатора Римской республики Юлия Цезаря.

Тевтоны на первой карте

Впервые тевтонские племена упоминаются у греческих и римских авторов. Знаменитый древнеримский этнограф Страбон (64/63 до н. э. — 23/24 н. э.) рассказывает в своей 7-й книге о с Согласно карте Птолемея (15 — 60 годы н. э.), тевтоны первоначально жили в Ютландии, что согласуется с географом Помпонием Мела, который поместил их в Скандинавию.

Наряду с хавками, фризами, англами, саксами, ютами, герминонами-алеманнами, баварцами, лангобардами, тевтоны были одними из многих, кто говорил на западногерманском языке — ингвеоне. Были и другие носители восточногерманского языка — виндилы. Например, готы и бургунды.

Божественные из Деойчины

Среди историков бытует простое и понятное объяснение происхождения слова Германия от Herr (‘господин’ — нем.) и Mann (‘мужчина’ — нем.). Мол, родоначальником немецкого народа был некий верховный вождь — Манн, который позаимствовал это имя у царей Египета (Менес) или Индии (Ману).

Согласно «Великопольской хронике», у немцев и славян был общий отец Яфет, у которого было два сына: Ян (славянская ветвь) и Кус (немецкая ветвь). Так вот germo из этого документа означает ‘братья’, просто Кус об этом помнил, а Ян — нет.

Так или иначе, тевтоны признавали себя германцами, но изначально называли себя не именем существительным, а прилагательным — теу (тео или даже део), что означает ‘божественные’.

Вполне логично, что от этого самоназвания произошло и обозначение места, где они жили — «Теуйчина» или «Деойчина», которые со временем трансформировались в «Deutsche». Об этом в своих исторических эссе писал Владимир Нилов. Впрочем, кельтскую версию от слова народ (teuta) тоже никто не оспаривает.

Поражение, напугавшее победителей

Примерно тридцать веков назад на Земле похолодало на два градуса, однако этого оказалось достаточным, чтобы изменить привычную среду обитания германских племен. В поисках места под солнцем они, естественно, отправились на юг.

Переселение народов было не быстрым, лишь только в 182 до н. э. на востоке Галлии были замечены тевтоны. В 113 году до н. э. они пришли уже не одни, а с кимврами. Как же эти племена, жившие совсем в другой стороне (на востоке Европы), оказались вместе с германцами? Одна из версий гласит, что слава о воинственных тевтонах заворожила вождей кимвров, вот и решили они «пограбить вместе».

Римлянин греческого происхождения Аппиан свидетельствовал, что Римскую Империю атаковали только тевтонцы, очевидно не придавая значения киммерийцам. Римляне разбили германцев близи Марсалии, и племена кимвров — под Верцеллами, пополнив остатками этих племён класс рабов. Справедливости ради, отметим, что легионеры победили за счёт коварства и после победы стали панически бояться тевтонов.

Ярость тевтонов

Страх перед тевтонами позднее отметил Корнелий Тацит, особо отметив битву в Тевтобургском лесу в 9 году, которая показала, что германцы способны разбить организованные легионы. На самом деле, римскую армию под командованием Квинтилия Вара разгромили племена херусков под началом Арминия, но в Риме говорили только о тевтонах.

«Они нападают внезапно из леса, — вспоминал Цезарь в «Записках о галльской войне». — Если случается битва в чистом поле, они подносят ко ртам щиты и издают звуки, напоминающее пенье, которое становится громче и злее. Потом стремительно бросаются вперёд. Смешав передние ряды римлян, они также быстро отступают и забрасывают ряды легионеров дротиками. Сразу же среди нас много раненных и убитых. Затем тевтоны снова бросаются в атаку. Они дерутся семьями и родами, когда смерть брата или отца вызывает у них еще большую ярость».

Женщины и жрецы

Если же тевтонцы обращались в бегство, их останавливали женщины, которые обнажали грудь и били себя руками. Считается, тем самым они предупреждали своих мужчин, что станут рабынями римлян.

Многие исследователи, в частности Фридрих Энгельс , видели в этом последствия матриархата, когда-то имевшего место среди целомудренных древних тевтонов, которые, согласно обычаям племени, познавали женщин только в зрелом возрасте. Воодушевляли на подвиг воинов и жрецы-прорицательницы.

Вначале они носили шкуры убитых животных, а потом — льняные белые одежды. Вооружены они были дорогими мечами, которыми и приносили богам в жертву пленных, наполняя кровью большой чан. Об этом с нескрываемым ужасом писал Страбон.

В историю тевтонские женщины вошли в 102 году, когда совершили массовое самоубийство после поражения своих мужчин в битве при Аквах Секстиевых. Это событие нашло отражение и в тевтонском эпосе, который, кстати, практически не описывает разрушение Римской империи. Многие исследователи отмечают, что тевтоны, привыкшие к набегам, просто не заметили, что разрушили великую цивилизацию эллинов.