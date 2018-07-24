Дети старше 5 лет смогут летать без родителей самолетами Азимута

Дети от 5 до 12 лет (а по просьбе родителя — до 15 лет) теперь смогут летать самолетами базового перевозчика аэропорта Платов без родителей., Авиакомпания Азимут объявила о начале предоставления платной услуги по перевозке несопровождаемых детей.

«Любой родитель, усыновитель, опекун или попечитель может обратиться в представительство авиакомпании и оформить необходимые документы на перевозку, компания обеспечивает постоянный надзор за ребенком с момента принятия его от провожающего лица до передачи встречающим их в пункте назначения», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Чтобы узнать об услуге, порядке ее предоставления и стоимости подробнее, нужно позвонить по номеру (863) 302-02-20.