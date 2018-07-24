Дети старше 5 лет смогут летать без родителей самолетами Азимута 

Дети от 5 до 12 лет (а по просьбе родителя — до 15 лет) теперь смогут летать самолетами базового перевозчика аэропорта Платов без родителей., Авиакомпания Азимут объявила о начале предоставления платной услуги по перевозке несопровождаемых детей.
«Любой родитель, усыновитель, опекун или попечитель может обратиться в представительство авиакомпании и оформить необходимые документы на перевозку, компания обеспечивает постоянный надзор за ребенком с момента принятия его от провожающего лица до передачи встречающим их в пункте назначения», — отметили в пресс-службе перевозчика.
Чтобы узнать об услуге, порядке ее предоставления и стоимости подробнее, нужно позвонить по номеру (863) 302-02-20.
Авиакомпания Азимут летает из Ростова-на-Дону в Москву, Калугу, Казань, Махачкалу, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Элисту и Уфу. Перевозки осуществляются на лайнерах «Сухой Суперджет 100» SSJ100-95LR увеличенной дальности полета. Владельцами перевозчика являются Ростовская область в лице ОАО «Региональная Корпорация Развития», а также ООО «Инвесттехсервис» и ООО «Аэрокарго+».