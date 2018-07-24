Марианна Вертинская: «Любовь в душе моей»

28 июля в 10:15 на Первом канале смотрите фильм о женщине-легенде Марианне Вертинской

Зеленоглазая Богиня. Актриса. Звезда. Судьба подарила ей потрясающих родителей, а они одарили свою дочь космическим именем, фантастической внешностью, непредсказуемым характером и магической силой притягивать к себе людей.

На нее оглядывались все мужчины Москвы , а женщины мечтали быть на нее хоть капельку похожими. Но этот фильм — о той Марианне Вертинской, которую знают только очень близкие люди. Для них она просто Марья, Марьяна или Маша. Женщина, наделенная самым главным и обезоруживающим даром: любить и быть любимой. В истории ее успеха именно эта роль оказалась самой талантливой и самой главной.

… Марианне Вертинской едва исполнилось 20, когда ее пригласили сниматься в культовом фильме 60-х — «Мне двадцать лет». Режиссеру Марлену Хуциеву потребовалось лицо не социальной героини, не спортсменки-комсомолки, а просто «красавицы», глядя на которую хотелось любить, мучиться, сходить с ума и все-таки надеяться на самое лучшее. Он нашел такую «космическую» девушку в училище имени Щукина и сразу пригласил сниматься.

Сама Марианна не раз говорила о том, что эта картина стала знаковой в ее судьбе. Не только потому, что была сыграна ее первая роль, но и потому что на съемках Маша, как называли ее друзья, познакомилась с огромным количеством интереснейших людей. Одним из таких интереснейших людей был Андрон Кончаловский . Марианна влюбилась. Впервые. И очень серьезно. Их отношения с Андроном обсуждала вся киношная тусовка. Друзья гадали: войдет ли Марианна в известную московскую семью, породнятся ли два великих клана — Михалковых и Вертинских? В фильме будет раскрыта истинная причина расставания Марианны и Андрона.

Чтобы «насолить» Андрону, Марианна закрутила роман с молодым режиссером Андреем Тарковским . Роман развивался бурно. И дело уже шло к свадьбе. Хотя Тарковский на тот момент был все еще женат на другой, актрисе Ирме Рауш. Но если бы Марианна только захотела, если бы дала понять, что тоже готова ради Андрея на все, наверное, их жизнь с Тарковским сложилась бы по-другому. Наверное. Но… на пике этой увлеченности Тарковский предложил Марианне сыграть роль дурочки в своем фильме «Андрей Рублев». Марианна подумала и … отказалась. Из фильма Первого канала вы узнаете, только ли эта причина послужила поводом для расставания Вертинской и Тарковского.

А потом был роман с талантливым оператором Александром Княжинским . Это мимолетное увлечение закончилось быстро. Затем — художник Илья Былинкин. Они продержатся вместе шесть замечательно долгих и таких обидно коротких лет. Седьмой год станет для них критическим. Повторить историю счастливого брака своих знаменитых родителей у Марианны не получится… Но в этом браке родится первая дочь — Александра. Сейчас Саша — тоже художница и телеведущая, известная больше как Александра Вертинская . Александра расскажет, чему научилась у своей знаменитой мамы и поделится историей разрыва родителей.

Георгий Рерберг — именно он стал причиной расставания Вертинской и Былинкина. Оператор от Бога. Умный, Ироничный. Профессионал. В широком смысле этого слова. Рерберг был одержим Марианной. Ни на шаг не отпускал ее от себя, ездил за ней на съемки, лично проверял камеру, свет, достаточно ли хорошо его любимая женщина смотрится в кадре. Он все контролировал и держал в своих руках. Все свелось к тому, что Марианна стала заложницей этих отношений. Спасителем оказался новый мужчина Вертинской — Борис Хмельницкий . Он вырвал ее из цепких объятий ревнивого спутника жизни и дал то, чего Марианне так не хватало в предыдущих отношениях — свободу. В этом браке родилась вторая дочь Марианны — Даша. Именно Даша прольет свет на отношения родителей и поможет разобраться, почему такой с виду гармоничной паре не удалось сохранить брак.

Удивительно, но Марианне удавалось сохранять отношения со всеми своими «бывшими». Они не раз собирались за общим праздничным столом в доме Вертинской. И вот однажды за таким семейным столом появится еще один человек — Зоран Казимирович. Югославский бизнесмен, который на 10 лет моложе Марианны. Он и станет ее третим мужем, и их брак продлится 13 лет! В итоге же — снова развод.