Источник: в здании курганского облправительства проходят оперативно-разыскные мероприятия

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Оперативно-разыскные мероприятия проводятся в настоящее время в одном из кабинетов в здании правительства Курганской области . Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в правительстве региона.

"В одном из кабинетов в здании правительства области проводятся оперативно-разыскные мероприятия", — сказал собеседник агентства.

В местных СМИ предполагают, что речь может идти о кабинете руководителя Департамента экономического развития региона Сергея Чебыкина . В приемной директора Департамента экономического развития Курганской области Сергея Чебыкина ТАСС сообщили, что никаких мероприятий с участием силовых структур в его кабинете не проходит.