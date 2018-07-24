Источник: в здании курганского облправительства проходят оперативно-разыскные мероприятия 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Оперативно-разыскные мероприятия проводятся в настоящее время в одном из кабинетов в здании правительства Курганской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в правительстве региона.
"В одном из кабинетов в здании правительства области проводятся оперативно-разыскные мероприятия", — сказал собеседник агентства.
В местных СМИ предполагают, что речь может идти о кабинете руководителя Департамента экономического развития региона Сергея Чебыкина. В приемной директора Департамента экономического развития Курганской области Сергея Чебыкина ТАСС сообщили, что никаких мероприятий с участием силовых структур в его кабинете не проходит.
ТАСС пока не располагает официальным комментарием Управления ФСБ России по Курганской области. Комментарии региональных управлений СК и МВД получить пока не удалось.