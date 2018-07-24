Дерек Бласберг, Даша Жукова и Сиенна Миллер отдыхают в Италии

Судя по фото и видео Бласберга, которые он публикует в своем Instagram, скучать им не приходится. Они много гуляют (как он признался, сжигают калории после съеденной поздно вечером пасты), плавают на байдарках и даже успевают поработать. Правда, едва ли это возможно сделать в такой совершенно нерабочей обстановке.

Вчера же, как рассказали очевидцы, Бласберг, Жукова и Миллер были замечены в компании Вито Шнабеля — все вместе они ужинали в одном из ресторанов. При этом возлюбленной Шнабеля актрисы Эмбер Херд с ним не было — она сейчас проводит время на фестивале Comic-Con в городе Сан-Диего.

Даша Жукова и Дерек Бласберг

Даша Жукова

Дерек Бласберг

Фото из Instagram Дерека Бласберга

Кстати, этот же итальянский город выбрали для своего отдыха Наталья Водянова Антуан Арно . Правда, их выбор был совсем не случаен. Именно здесь семь лет назад, по признанию российской модели, они с возлюбленным провели свой первый романтический уикенд.

Мы вернулись сюда снова с двумя малышами и еще более влюбленные друг в друга,

— написала Водянова.

Наталья Водянова и Антуан Арно