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Дерек Бласберг, Даша Жукова и Сиенна Миллер отдыхают в Италии
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Дерек Бласберг, Даша Жукова и Сиенна Миллер отдыхают в Италии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Хорошие друзья Даша Жукова и Дерек Бласберг снова отправились в совместное путешествие. На этот раз — в итальянский город Портофино. Компанию в поездке им составила знаменитая актриса Сиенна Миллер, которая, как и многие звезды, тоже дружит с американским журналистом.
Судя по фото и видео Бласберга, которые он публикует в своем Instagram, скучать им не приходится. Они много гуляют (как он признался, сжигают калории после съеденной поздно вечером пасты), плавают на байдарках и даже успевают поработать. Правда, едва ли это возможно сделать в такой совершенно нерабочей обстановке.
Вчера же, как рассказали очевидцы, Бласберг, Жукова и Миллер были замечены в компании Вито Шнабеля — все вместе они ужинали в одном из ресторанов. При этом возлюбленной Шнабеля актрисы Эмбер Херд с ним не было — она сейчас проводит время на фестивале Comic-Con в городе Сан-Диего.
Даша Жукова и Дерек Бласберг
Даша Жукова
Дерек Бласберг
Фото из Instagram Дерека Бласберга
Кстати, этот же итальянский город выбрали для своего отдыха Наталья Водянова и Антуан Арно. Правда, их выбор был совсем не случаен. Именно здесь семь лет назад, по признанию российской модели, они с возлюбленным провели свой первый романтический уикенд.
Мы вернулись сюда снова с двумя малышами и еще более влюбленные друг в друга,
— написала Водянова.
Наталья Водянова и Антуан Арно
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