Крылья сложили Палатки?

Пенсионную реформу визит мирового футбола в Екатеринбург не затмил. Протестные «нет» звучали вровень с «гооол».

А вот проблемы известных девеловеров Игоря Заводовского и Константина Погребинского футбольные страсти задвинули далеко. Лишь хорошо осведомленный "Коммерсант-Урал" в начале июня обозначил причину обысков в компании «Малышева, 73». О визите силовиков к девелоперам шушукались даже на VIP-трибуне Центрального стадиона во время мундиаля, но убедительной версии так и не было.

Досуг превращается…

Сейчас можно с уверенностью говорить, что есть уголовное дело (до сих пор безфигурантное) по факту мошенничества с земельным участком, входящим в зону застройки ЖК «Каменные палатки». Участок в микрорайоне ЖБИ вблизи с озером Шарташ осваивает ООО «АктивСтройГрупп».

Эта компания зарегистрирована на 7 этаже ТРЦ «Гринвич», принадлежащего Заводовскому-Погребинскому. На сайте «Гринвич — жилая недвижимость» с гордостью заявляется, что с ЖК «Каменные палатки» Шарташ уже никогда не будет прежним. Ну, и сама выемка документов по данному делу в офисе «Малышева,73» указывает на реальных операторов стройки.

Итак, в поле зрения силовиков попали манипуляции с земельным участком площадью 23,3 тысячи квадратных метров с кадастровой стоимостью 205,9 миллиона рублей. Сейчас он предназначен для высотной многоэтажной застройки. А ранее на нем планировалось возведение семейно-досугового центра. Для чего он был в 2015 году передан в аренду АО «Автомир».

Арендатор возвел один капитальный объект из девяти запланированных и, пользуясь действующим законодательством, выкупил землю у Мингосимущества за 15% от кадастровой цены — 30 миллионов с копейками.

Эта история «выплыла» на свет еще на публичных слушаниях по «Каменным палаткам» в январе 2017 года. Тогда один из горожан рассказал, что в 2015 году администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство семейно-досугового центра. «Были разбиты площадки, установлены легкие ограждения, в конце того же года объект был сдан. Но в начале 2016 года все развалилось, строители демонтировали объект, и центр досуга прекратил существование. Мэрия спустя полгода выдала техзадание на проектирование жилой застройки на этой же территории», — цитировало противника строительства ЖК одно из интернет-СМИ.

То есть «Автомир» фактически инсценировал «досуговую» застройку, а затем продал участок структуре Заводовского-Погребинского под жилищное строительство. По какой цене — будет выяснять следствие. Суть мошенничества, судя по всему, в изменении назначения участка площадью 2,3 гектара.

Дубль «Пассаж»

Про манипуляции с землей в исполнении Заводовского-Погребинского "Уралинформбюро" подробно рассказывало несколько лет назад. В 2012 году девелоперы снесли почти вековое здание «Пассажа» в центре Екатеринбурга, чтобы возвести новодел — ТРЦ «Пассаж».

Изначально у них в собственности был здание постройки начала XX-го века и земля под ним. Но ее не хватало, чтобы построить «торговик», перекрывающий предшественника по площади в 10 раз. Нужно было арендовать еще 3 тысячи «квадратов» муниципальной земли, занятых сквером.

И тут Заводовский-Погребинский расщедрились. Они подарили землю под «Пассажем» городу. Обрадованная мэрия еще при Аркадии Чернецком сформировала новый единый участок в 8 тысяч квадратных метров, который без конкурса арендовали девелоперы, поскольку на этом участке уже стоит их здание, снесенное затем под видом реконструкции.

Заводовский и Погребинский на фото — слева

Законодательство РФ однозначно трактует, что находящиеся в частной собственности земля и здание на ней неотделимы. Нельзя было подарить земельный участок без здания. И, соответственно, мэрия такой подарок принимать не имела право. Это — фикция!

"Уралинформбюро" тщетно пыталось обратить на факт грубейшего нарушения федерального законодательства внимание прокуратуры Свердловской области . Надзорный орган превратился в известную композицию «три обезьянки».

Есть мнение, что «реконструированный Пассаж» был выведен в «зону комфорта» после того, как Заводовский-Погребинский пожертвовали 100 миллионов рублей на строительство нового катка «Спартаковец».

"Уралинформбюро" будет наблюдать за развитием уголовного дела по «Каменным палаткам».