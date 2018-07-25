Скоростная электричка связала Кириши с Петербургом

В Киришах состоялся торжественный запуск электропоезда серии ЭД4М по маршруту Будогошь–Кириши–Петербург.

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель начальника Октябрьской железной дороги Игорь Наталенко, начальник управления Ленинградской области по транспорту Павел Постовалов, генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталий Григорьев , глава муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области Анатолий Левин и др.

«Наша компания заинтересована в максимальном удовлетворении спроса и потребностей населения в пассажирских перевозках пригородным железнодорожным транспортом. Мы постоянно работаем над улучшением качества обслуживания пассажиров, запускаем новые сервисы, развиваем перспективные маршруты и регулярно проводим маркетинговые исследования, которые позволяют лучше понять потребности клиентов. Эта цель достигается в том числе и благодаря увеличению объёмов курсирования комфортабельного подвижного состава», — отметил генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталий Григорьев.

«Благодаря нашему тесному партнерству с РЖД и СЗППК реализуются проекты, направленные на повышение качества транспортного обслуживания населения, — отметил Павел Постовалов. — В 2015 году мы запустили первую «Ласточку» из Выборга , а сегодня современные скоростные поезда уже курсируют по десяти направлениям региона. Хочу от лица правительства Ленинградской области и Управления по транспорту сказать спасибо нашим коллегам-железнодорожникам за качественно проведенную работу».

На сегодняшний день в зоне обслуживания АО «СЗППК» курсирует девять электропоездов серии ЭД4М в девятивагонном исполнении, они эксплуатируются на Витебском и Финляндском направлениях. Десятый поезд, который теперь обслуживает участок Санкт-Петербург (Ладожский вокзал)–Будогошь, построен ОАО «Демиховский машиностроительный завод» в 2012 году. Ранее у ОАО «РЖД» его арендовало ООО «Аэроэкспресс» для перевозок в столичном регионе. После проведения в июне 2018 года капремонта, поезд перешёл в аренду СЗППК.

Вместимость электропоезда составляет до 567 посадочных мест. Головные вагоны составов оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, каждый вагон оснащен системой поддержания микроклимата салона, прислонно-сдвижными дверями. Электропоезд оборудован кресельными блоками 1 и 2 класса, а также стеллажами для багажа. Поезд на участке Петербург — Будогошь будет курсировать с сокращенным количеством остановок, что позволит сократить время следования поезда на данном маршруте в среднем на 30 минут.