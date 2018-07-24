Ещё
Вице-губернатор Курганской области написал заявление об отставке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин дал добро на новый мегамост
Путин дал добро на новый мегамост

Вице-губернатор Курганской области написал заявление об отставке 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-губернатор Зауралья Сергей Чебыкин, у которого ранее сегодня прошли обыски, написал заявление об отставке по собственному желанию, [передает] (https://ura.news/news/1052343982) URA.RU.
Ранее издание сообщало, что в правительстве региона прошли обыски.
Этот пост Чебыкин занимал с января 2016 года. До этого он был советником губернатора, затем занимал посты руководителя администрации губернатора и заместителя губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям.
Rambler News Service: последние новости
Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу в ограниченном режиме Пенсионеры Подмосковья смогут ездить бесплатно на общественном транспорте Москвы с 1 сентября Минтранс предложил менять бортовые устройства системы «Платон» каждые три года
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту111
Израиль сбил самолет171
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками95
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест99
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:14
Путин захотел помочь Греции справиться с пожарами
Политика Европа
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение