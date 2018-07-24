Вице-губернатор Курганской области написал заявление об отставке

Вице-губернатор Зауралья Сергей Чебыкин , у которого ранее сегодня прошли обыски, написал заявление об отставке по собственному желанию, [передает] (https://ura.news/news/1052343982) URA.RU.

Ранее издание сообщало, что в правительстве региона прошли обыски.

Этот пост Чебыкин занимал с января 2016 года. До этого он был советником губернатора, затем занимал посты руководителя администрации губернатора и заместителя губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям.