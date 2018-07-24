Дакар — первый этап африканского турне Си Цзиньпина

Редко видишь Дакар настолько опрятным: дорога от военного аэропорта Леопольда Седара Сенгора до президентского дворца была очищена от какого бы то ни было мусора. Флаги Сенегала Китая на фонарных столбах чередовались с освещенными афишами крупных инфраструктурных проектов в регионе. 21 июля на удивительно спокойных улицах в центре города и вылизанных по такому случаю площадях из громкоговорителей раздались первые аккорды в честь прибытия кортежа китайского лидера Си Цзиньпина . Десяток черных машин в сопровождении сенегальских военных. Верховые бойцы президентской гвардии, которых было легко узнать по алым плащам, сопровождали почетного гостя до самой красной ковровой дорожки.

Прием должен был быть на высоте. После возобновления дипломатических отношений в 2005 году Китай стал вторым по значимости (после Франции ) партнером и кредитором Сенегала в сфере инвестиций в развитие. С тех пор Пекин предоставил в общей сложности 1,206 триллиона франков КФА (1,8 миллиарда евро), 963 миллиона (80%) из которых пришлись на период с 2012 по 2018 год.

Широкое сотрудничество двух стран касается инфраструктуры, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, образования, здравоохранения, культуры, спорта, информатики и связи. Объем товарообмена достиг в 2016 году 1,7 миллиарда евро. Сенегальский экспорт в Китай составляет преимущественно арахис, циркон и титан, достигая в общей сложности 115 миллионов евро в 2017 году. Что касается китайского импорта, он вырос с 227 миллиардов франков КФА в 2013 году до 367 миллиардов в 2017 году. Такой рост связан в первую очередь со строительными материалами, которые необходимы для крупных строительных проектов в стране.

Новый шелковый путь

С помощью четырех десятков различных программ Китай создал условия для строительства Музея черных цивилизаций, Большого национального театра, детской больницы Диамниадио, а также «самой большой дорожной инфраструктуры в истории Сенегала», — заявил президент Маки Салл о дороге Ила Туба, 113 километров которой должны быть сданы до конца года. Она свяжет столицу со святым городом Туба, куда ежегодно организуется паломничество.

Бразилия, Россия, Хотя Сенегал не входит в число главных реципиентов китайской помощи на континенте, Си Цзиньпин все же решил начать именно с него первую для себя поездку по Западной Африке. Это первое с момента переизбрания (и третье с прихода к власти в 2013 году) африканское турне приведет его за неделю в Руанду ЮАР , где в среду состоится саммит БРИКС Индия , Китай, ЮАР). Завершающим этапом станет Маврикий в пятницу и субботу. Си Цзиньпин называет Сенегал символом развития региона и считает его достаточно стабильным, чтобы служить западноафриканской опорой для запущенного Пекином в 2013 году «Нового шелкового пути». Китайские власти надеются расширить открытость африканского рынка, чтобы предлагать на нем свои навыки в строительстве, а также уменьшить количество препятствий для разработки ресурсов.

Это стремление было подтверждено на выходных в Дакаре подписанием десяти двусторонних соглашений (их подробности не раскрываются) по инфраструктуре, правосудию, гражданской авиации и, вероятно, энергетике (недавно у побережья Сенегала были обнаружены крупные нефтегазовые месторождения). Маки Салл воспользовался случаем, чтобы отметить заслуги китайской модели и ее лидера, которому он вручил Национальный орден льва, высшую награду страны. «Ваше переизбрание говорит о лидерстве и динамизме, которые семимильными шагами ведут Китай вперед к процветанию, не забывая о традиционных ценностях», — заявил президент Сенегала.

Столь же хвалебно он отозвался и о китайском народе, «известным своей стойкостью в испытаниях и упорством в труде, дисциплинированностью, пунктуальностью и творческим подходом. Его путь — это символ надежды на то, что отставание в развитии — не неизбежность, и что сражение за прогресс можно выиграть с помощью боевого настроя».

В таком боевом настрое лидеры двух стран, которые встречаются уже в восьмой раз за пять лет, открыли в воскресенье построенную Пекином борцовскую арену на 20 000 мест в пригороде Дакара. Си Цзиньпин передал Маки Салу символический золотой ключ. «Во время каждой поездки я вижу большой динамизм континента, — заявил он. — Он обладает огромным потенциалом развития, и ему обеспечено светлое будущее. Развитие Китая принесет больше возможностей Африке, а развитие Африки придаст новых сил развитию Китая (…). Как поется в гимне Сенегала, „встанем плечом к плечу, мы больше, чем братья“. Мы готовы работать плечом к плечу с сенегальским народом». Как отмечается дальше в этом гимне за авторством Сенгора, поэта и первого президента независимого Сенегала, «банту — брат, как белый и араб». Теперь сюда, видимо, следует добавить и китайца.