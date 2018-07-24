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Молодых парней впрягли в легковушку в Ростове
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Молодых парней впрягли в легковушку в Ростове 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону вчера, 23 июля, шестеро молодых парней протащили легковой автомобиль отечественного производства по проезжей части. Необычный случай зафиксировали очевидцы и опубликовали в популярном городском паблике в социальных сетях.
Трое парней тянули машину на тросах спереди, один бежал рядом с водительской дверью, а еще двое подталкивали сзади. На видеоролике отчетливо видно, что машины нет как минимум одного колеса. Что произошло с ней и почему молодые люди решили вручную транспортировать ее до места парковки, остается загадкой. «Сэкономили на эвакуаторе», — сыронизировал один из подписчиков. Другой ростовчанин сравнил молодых людей с бобслеистами, которые разгоняют свои сани перед стартом. Напомним, в июне 2018 года спортсмен из города Донецк Ростовской области Дмитрий Нагорный установил новый рекорд, протянув около одного метра состав из 17 вагонов. Вес состава при этом составляет 401 тонну, а длина — 250 метров.
https://youtu.be/1WWco48RtIo
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