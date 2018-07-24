Жанр: драма, военный
Год: 1967
Страна: СССР
Режиссер: Григорий Аронов, Алексей Герман
Сценарий: Эдгар Дубровский, Юрий Клепиков, Борис Лавренёв
Оператор: Эдуард Розовский
Кто снимался в фильме «Седьмой спутник»: Андрей Попов, Александр Анисимов, Георгий Штиль, Петр Чернов, Владимир Осенев, Георгий Юматов, Софья Гиацинтова, Анатолий Ромашин, Валентин Абрамов, Алексей Баталов Сюжет фильма «Седьмой спутник» Бывший профессор-юрист, генерал царской армии Адамов, которого арестовали в 1918 году, неожиданно получает свободу — у большевиков нет к нему претензий, поскольку профессор не замечен ни в чем противоправном. Но идти ему некуда — его роскошная квартира стала коммунальной, в ней уже живут другие люди, бывшие друзья отворачиваются от него… Тогда Адамов возвращается в тюрьму. Комендант исправительного учреждения пускает его и впоследствии находит возможность принять его в штат прачкой. Вскоре к Адамову обращается новое советское правительство с предложением работать в суде. Адамов руководствуется верховенством закона, но, большевикам не нужна справедливость, им нужен скорый и жестокий суд, а несговорчивого генерала ссылают на войну, на передовую… Интересные факты о фильме «Седьмой спутник»:
В основе сценария — одноимённая повесть Бориса Лавренёва. По мотивам этого произведения есть также фильм Геннадия Полоки «Око за око», вышедший в 2010 году. Полока подавал заявку на экранизацию «Седьмого спутника» в середине 1960-х, но худсовет не одобрил его кандидатуру. В роли Адамова должен был сниматься Игорь Ильинский, но роль перешла к Андрею Попову. Музыку к фильму написал Исаак Шварц.
Трейлер фильма «Седьмой спутник»: