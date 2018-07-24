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Дети из ЕАО избили до состояния комы пятилетнего мальчика
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Дети из ЕАО избили до состояния комы пятилетнего мальчика 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пятилетнего ребенка из поселка Лукаши доставили в детскую областную больницу Биробиджана в состоянии комы. Его избили мальчик десяти и девочка пяти лет.
У ребенка диагностированы открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, переломы височной и лобной костей. Также мальчик потерял много крови.
Врачи предположили, что на ребенка напало животное.
Однако детский омбудсмен ЕАО Ирина Пинчук рассказала, что ребенка избили во дворе. Предполагается, что это сделали 10-летний мальчик и 5-летняя девочка. По ее словам, нападавший мальчик имеет ограниченные возможности здоровья. Он обучался на дому и в коррекционной школе.
Завтра в Биробиджане состоится комиссия с привлечением всех специалистов по рассмотрению этого случая, сообщает «Интерфакс».
«Состояние пострадавшего также будем держать на контроле, — добавила Пинчук. — В случае необходимости, он будет направлен в клиники Хабаровска».
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