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Актер Дронов возразил «похоронившему» кинотеатры Кустурице
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Актер Дронов возразил «похоронившему» кинотеатры Кустурице 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актер Георгий Дронов возразил сербскому режиссеру Эмиру Кустурице, который недавно заявил, что в будущем кинотеатры исчезнут, и их место займут сериалы.
В беседе с НСН звезда сериалов «Саша+Маша» и «Воронины» выразил уверенность, что люди не будут отказывать себе в удовольствии посетить кинотеатр.
Дронов признал, что в сериалы сейчас вкладывается больше денег, и сюжеты у них разнообразнее и интереснее. «Но мне кажется, что старый аутентичный способ: посмотреть фильм, придя в кинотеатр, останется. Потому что это — здорово, в этом есть романтика. Думаю, что кинотеатры всё равно останутся и никуда не уйдут», — поделился он.
Ранее Эмир Кустурица спрогнозировал исчезновение кинотеатров, однако подчеркнул, что жанры кино останутся прежними.
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