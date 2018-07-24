Актер Дронов возразил «похоронившему» кинотеатры Кустурице

В беседе с НСН звезда сериалов «Саша+Маша» и «Воронины» выразил уверенность, что люди не будут отказывать себе в удовольствии посетить кинотеатр.

Дронов признал, что в сериалы сейчас вкладывается больше денег, и сюжеты у них разнообразнее и интереснее. «Но мне кажется, что старый аутентичный способ: посмотреть фильм, придя в кинотеатр, останется. Потому что это — здорово, в этом есть романтика. Думаю, что кинотеатры всё равно останутся и никуда не уйдут», — поделился он.

Ранее Эмир Кустурица спрогнозировал исчезновение кинотеатров, однако подчеркнул, что жанры кино останутся прежними.