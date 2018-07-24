Борис Михайлов: Легче составить прогноз погоды, чем оценить селекцию

Легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР, экс-главный тренер сборной России по хоккею Борис Михайлов поделился мнением о летних перестановках в московских клубах.

— Как оцените летнюю селекцию ЦСКА, потерявшего Киселевича, Петрова и Ничушкина? — первый вопрос члену Наблюдательного совета ЦСКА.

— Остаюсь при своем мнении: наш клуб как минимум не стал слабее, а в некоторых позициях и усилился. При всем уважении к хоккеистам, которые по объективным причинам покинули команду.

— Считаю, что в этом процессе не имеет смысла искать какие-то подвохи. Да в общем-то никаких нареканий и сомнений по поводу перемен никто из тренеров и не высказывал.

Нужно понимать: в плей-офф мы остановили СКА, это большое дело, но дело главное все-таки не состоялось, клуб не завоевал Кубок Гагарина, обидно уступил «Ак Барсу». В такой ситуации тренерский штаб был точечно усилен — людьми по работе с большинством, меньшинством и так далее. Все, на мой взгляд, логично.

— Почти все говорят, что лучше всех в Москве летом укрепилось «Динамо», а руководство клуба уже заявило, что путевка в плей-офф у бело-голубых в кармане.

— Знаете, легче составить прогноз погоды, чем оценить селекцию — например, «Динамо». Да, имена вроде бы есть, но в хоккей играют не имена, а живые люди, в чем мы не раз убеждались. Давайте не будем торопиться, результат все покажет: пойдет дождь или наступит засуха.

— Прилично поменялся состав и у "Спартака"

— «Спартак» — очень непредсказуемая команда, она всегда на своей волне. Скажем, в прошедшем сезоне красно-белые взяли все четыре встречи у «Динамо», а в плей-офф проиграли все четыре матча ЦСКА. Вот такие московские качели.

— Кстати, и в «Динамо» со «Спартаком» тренерские штабы сменились процентов на 70-80…

— Тренер — очень непростая профессия. Нет результата — будь готов подвинуться. Или всем тренерским штабом, или существенной его частью. Все три московских клуба в этом убедились.

— Вы много лет работали главным тренером. В вашей биографии были случаи, когда вам сверху меняли три четверти штаба?

— Один раз. И я сразу же ушел из этой команды…