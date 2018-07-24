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Патриарх Сербский: В Черногории намеренно притесняются права сербов
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Патриарх Сербский: В Черногории намеренно притесняются права сербов 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
«Возможно, вражда в Черногории не такова, как у усташей, но ненависть в народе, к сожалению, существует, — сообщил он. — Разумеется, это создают те, кто не желает добра ни Сербии, ни Черногории. Стара истина „разделяй и властвуй“, так что, вероятно, они придерживаются этого принципа. Надеюсь, что народ будет мудрее своих руководителей и найдет способ жить в согласии».
Патриарх прокомментировал и намерения черногорских чиновников изъять имущество СПЦ в РЧ и передать его канонически непризнанной Черногорской православной церкви, заявив, что подобное в 21-м веке и представить сложно.
"Читая об этом вопросе и проблеме, я понимаю, что в наши времена это невозможно. Если бы это делали турки или усташи в свое время, то это можно было бы понять и принять. Но чтобы это произошло во времена мира и свободы, когда правят принципы закона и справедливости, это абсолютно невозможно, не только в Европе, но и в Азии", — отметил он.
Непонимание у Патриарха вызвало и решение черногорских властей направить войска для участия в операции миротворческих сил в Косово: «Просто нонсенс! К сожалению, чтобы Черногория направила военных в Косово и утихомирить сербов и, бог знает ради чего еще, — это нельзя понять. Тем более нельзя понять, что Черногория — православная и сербская страна — делает что-то такое в пользу тех, кто веками разрушали и жгли сербские земли».
Между тем правительство Черногории уже отреагировало на интервью патриарха СПЦ. В заявлении властей подчеркивается, что слова священнослужителя «говорят о том, кто их сказал, а не о том, в чей адрес они сказаны», а Черногория — «демократическое и гражданское общество, которое с гордостью развивает принципы равноправия, толерантности, совместного проживания, религиозной и этнической терпимости и добрососедства».
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