«Прессовать подчиненных, плести интриги— это его фишка». Ямальского «князя» не пустили на выборы

Нет пути во власть

На фоне избирательной кампании на пост главы Тюменской области , проходящей и на юге региона, и в автономных округах, за кадром остаются местные выборы. Тем временем на районном уровне Ямалу предстоит провести как минимум одну интригующую кампанию. Речь идет о Тазовском районе, где после досрочной отставки Александра Иванова весной текущего года пустует место главы.

Главным претендентом на пост считается первый замглавы района, и.о. руководителя муниципалитета Василий Паршаков. Он долгое время руководил Красноселькупским районом, всегда был на хорошем счету окружных властей и, главное, именно он выиграл праймериз «Единой России» по отбору партийного кандидата на пост главы Тазовского района.

Помимо него, на пост претендуют еще десять человек, из которых лишь один — представитель ЛДПР Илья Яндо — выдвинут партией, все остальные — самовыдвиженцы. Однако важно другое: одним из кандидатов на должность главы едва не стал прекрасно знакомый жителям Тазовского района Николай Харючи (к слову, родной брат бывшего спикера Заксобрания ЯНАО Сергея Харючи ).

Документы на регистрацию Харючи представил еще 10 июля, но об отказе в регистрации стало известно только накануне. Как сообщают источники агентства, знакомые с ситуацией, комиссия признала недействительными часть подписей в поддержку кандидата, представленных Харючи. Среди имеющихся претензий называются неверные сведения об избирателях, поставивших подписи, и неправильный порядок заполнения и оформления сами подписных листов.

Интересно, что, как рассказывают источники, замечания к подписям были даны Николаю Харючи в прошлую пятницу.

«Он до последнего пытался договориться о замене неправильных листов, но, так как такая возможность по завершению сбора подписей отсутствует, ТИК ему отказал», — рассказывает собеседник.

И, вполне вероятно, отказал к лучшему. Суть в том, что жители Тазовского района очень хорошо знакомы с Харючи-младшим — он де-юре руководил районом в течение 19 лет, де-факто — 21 год. В 1989 году он был избран председателем исполкома районного Совета народных депутатов, в 1991-м — назначен главой администрации района. Впоследствии он трижды выигрывал выборы главы — в 1997, в 2001 и в 2005 годах.

«Интриги— это его фишка»

Вряд ли бывшего главу поминают в районе добрым словом. Наглядный пример отношения тазовчан к экс-руководителю — петиция, появившаяся на портале Change.org, авторы которой призывают не допустить участия Харючи в выборах главы. Составителем выступил местный житель Петр Русмиленко, который в качестве причины называет коррупцию, якобы процветавшую в районе под управлением бывшего чиновника.

«Прессовать подчиненных, плести интриги— это его фишка. Люди, которые работали тогда в администрации, боялись ходить на службу! Район, где работают ключевые нефтегазовые компании, медленно накрывался медным тазом, хотя развитие у такой территории могло бы быть и поинтенсивнее», — высказывается автор, подчеркивая, что происходящее в районе сходило руководителю с рук благодаря поддержке брата.

С поста Николай Харючи, которого и в Тазовском, и в соседних поселках за глаза запросто называли «князем», ушел в августе 2010 год. Повод для этого дал свеженазначенный губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин , в ходе визита в Тазовский район в пух и прах разнесший политику местного руководства, не способного даже подготовить программу развития муниципалитета.

«Стратегию развития можно написать и на пять, и на десять лет. Если уж очень дело неподъемное — на 15 лет. Но это можно сделать, и объяснить людям, хотя бы в приблизительном варианте, что мы считаем приоритетным: в первую пятилетку сделать это, во вторую это. Или параллельно делать всё — масло размазывать по столу и считать, что мы куда-то двигаемся. Вот всё, что вы делали до сих пор, — это размазывали масло. То, что я увидел своими глазами: нигде конкретно ни один вопрос не решен до конца, просто не решен. И, в общем, картина складывается очень плохая: народ отдельно — власти отдельно», — заявлял тогда Дмитрий Кобылкин.

Губернатор подчеркивал: в район за пять лет было вложено около 3,5 млрд рублей — больше, чем в крупнейшие города региона. «Я понял надымского главу, хоть и ругал его сильно, у нас был очень жесткий разговор: за пять лет в Надым 159 миллионов рублей вложено и 3,5 миллиарда — в Тазовский район. Есть разница? Я считаю, что есть. И спрашивать за 159 миллионов — это один вопрос, а спрашивать за 3,5 миллиарда вложений — это другой. Будут очень серьезные изменения, я вам обещаю», — добавлял глава региона в мае 2010 года, объявив о том, что сам займется вопросами власти в Тазовском районе.

Уже в августе того де года Харючи подал в отставку. Рассказывали, что он надеялся сохранить за собой пост спикера районной думы, однако не справился. Местные эксперты тогда подчеркивали: все «руководство» районом Харючи базировалось на авторитете его старшего брата.

Эхо прошлого

Впрочем, экономика региона стала лишь формальным поводом для отставки главы. Есть мнение, что в первую очередь она была вызвана иными причинами: бесконечным шлейфом скандалов, тянущихся за Харючи с начала 2000-х, и минимальным уровнем поддержки населения. По данным социологов, писали тогда СМИ, порядка 35% жителей района однозначно винили в бедах муниципалитета администрацию и Харючи-младшего в частности — по сути, каждый третий.

Скандалы вокруг бывшего главы и несостоявшегося кандидата в главы нынешние — отдельная история. Самая известная — про строительство и ремонт личной резиденции, якобы проведенный за счет бюджета. Итак, в 2007 году местное издание «Советское Заполярье» опубликовало перечень объектов по капитальный ремонт за счет районного бюджета. В список, помимо прочих, попали администрация Тазовского района, администрация самого поселка (правда, почему-то с иным адресом: Почтовая, 26 б, в то время как здание находится на улице Пушкина), поселковое управление казначейства и финансов, дорога в районе местного музея, а также здание социального центра «Надежда».

Звучит неплохо. На деле ситуация была совершенно иной: как сообщали тогда СМИ и прокуратура , за счет бюджета района местное руководство отремонтировало собственные жилые дома, банально поменяв адреса в перечне. Расследование надзорного ведомства проходило в 2009 году, ущерб составил свыше 5 млн рублей. Особенно циничным выглядел контракт на ремонт центра «Надежда», который переехал по другому адресу много лет назад. На тот момент в здании с семьей проживал первый зам Николая Харючи Игорь Петухов . Он, к слову, также выдвинулся на выборы главы района в 2018 году.

Кроме того, Харючи до сих пор припоминают историю с супругой — классической «мертвой душой», вписанной в штатное расписание местного МУП «Тазовскэнерго». Женщина в течение двух лет фиктивно трудилась там в качестве бухгалтера и кладовщика. Как поясняли тогда в прокуратуре, соответствующие записи были занесены в трудовую книжку супруги Харючи, однако фактически она не проработала на месте месяца — все обязанности исполнялись иными людьми, услуги которых женщина оплачивала отдельно.

Еще одна история, даже скорее легенда, произошедшая в 2009 году, прямого отношения к Николаю Харючи не имеет — по крайней мере, официально его участие нигде не подтверждалось. Речь идет о гибели замглавы Тазовского района по межрегиональным связям Василия Смоляра во время охоты в сотне километров от поселка.

Следствие тогда не стало разглашать имена всех участников охоты, однако позднее стало известно, что вторым действующим лицом выступил водитель Смоляра Владимир Фомин . Еще позднее выяснилось: ничего криминального в гибели чиновника не было, произошедшее было суицидом.

Однако важно тут другое. Суть в том, что Смоляр и Фомин охотились на территории государственного природного заказника «Мессо-Яхинский», где, естественно, запрещена всякая охота. Более того, у обоих не было ни разрешений на хранение оружия, ни лицензий на охоту. Безусловно, эта история никак не относится к Николаю Харючи — однако она неплохо иллюстрирует стиль управления и жизни в районе в годы его руководства.

Отметим, сегодня Николая Харючи в Тазовском явно не ждут. Как сообщают источники агентства, последние опросы населения района показывают, что бывшему главе доверяют лишь 18% респондентов — при этом знают его 89%. О поддержке на выборах, если бы Харючи все же прошел на них, и речи не идет: голосовать за него готовы 6% опрошенных.

На выборах — нет шансов

Эксперты тем временем уверены, что Харючи даже в случае пропуска на выборы не смог бы составить реальную конкуренцию Василию Паршакову.

Анатолий Гагарин. «Говорить о конкуренции тут крайне сложно. «Единая Россия» сегодня — лидирующая политическая сила, поддержка которой зачастую определяет успех того или иного кандидата. Думаю, в определенном смысле Харючи пошел на этот шаг, учитывая все свои малые перспективы. Скажем так, в противовес, в пику сложившейся ситуации с тем, чтобы в дальнейшем использовать эти выборы в карьере. Не думаю, что здесь будут какие-либо далеко идущие последствия — скорее они просто останутся еще одним штрихом в биографии кандидата», — комментирует ситуацию руководитель уральского отделения Фонда развития гражданского общества

Политолог также подчеркивает, что Николай Харючи с большой долей вероятности сыграл бы на своей принадлежности к коренным малочисленным народам. «Сегодня очень многие пытаются выстроить свое будущее на базе причастности к КМНС. В общей массе таки политиков довольно мало, однако на деле число представителей КМНС в политике велико, как бы это ни звучало. Среди них сильная внутренняя конкуренция. И я могу сказать, что в случае Тазовского района на пост главы есть другие кандидаты из числа КМНС, которые смогут справиться с задачей», — резюмирует Гагарин.