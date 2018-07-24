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Неизвестные обокрали пассажиров вагона поезда Саратов-Адлер
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Неизвестные обокрали пассажиров вагона поезда Саратов-Адлер 

САРАТОВ24 47 минут назад
Фото: САРАТОВ24
В поезде 014ж направления Саратов-Адлер состоялась массовая кража имущества пассажиров. Ночью злоумышленники обчистили целый спальный вагон (№11). Похищены деньги и прочие ценности. Постарадавшие обратились за помошью в правоохранительные органы. Об этом они сообщили в социальных сетях.
Некоторые пассажиры подозревают, что им что-то подсыпали в чай, из-за чего они уснули настолько крепко, что их можно было легко обворовать.
"Мой сын и мама пили чай и были закрыты на замок. Ехали вдвоём. В итоге остались без копейки в чужом городе, — рассказала Анастасия Данилова. — Они вышли на своей станции в Краснодаре, а полиция вместе с остальными пассажирами принимали заявления уже на конечной в Адлере. Полицейские сказали, что это не первый случай именно с этим поездом. "
Напомним, некоторое время назад стало известно о жителе Энгельса, укравшем у попутчика в поезде 38 тысяч рублей.
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