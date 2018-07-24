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Депутат Таганрогской гордумы может на месяц стать депутатом Законодательного собрания
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Депутат Таганрогской гордумы может на месяц стать депутатом Законодательного собрания 

Деловое сообщество 46 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Депутат Таганрогской городской думы член «Единой России» Владимир Карагодин может на месяц стать депутатом Законодательного собрания Ростовской области. Региональное отделение партии предложило ему мандат умершего Владимира Катальникова. За это предложение единогласно проголосовали члены регионального политсовета «Единой России». Отметим, что Владимир Карагодин является кандидатом в депутаты донского парламента на предстоящих 9 сентября выборах. Владимир Карагодин был избран депутатом гордумы Таганрога в 2014 году. Он работает ведущим инженером ТАНТК им. Бериева. Владимир Катальников умер 6 июня на 67-м году жизни. Он возглавлял в Законодательном соборании комитет по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству. Он представлял интересы избирателей в трех созывах Государственной Думы и в двух созывах Законодательного Собрания Ростовской области. Выборы в Законодательное собрание Ростовской области пройдут 9 сентября 2018 года. Всего в парламенте 60 мест, половина из них формируется по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
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