Турчинов: Будем топить российские эсминцы в Азовском море

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в сопровождении журналистов совершил очередную поездку на предприятия оборонной промышленности. На сей раз для поездки явно рекламной направленности были избраны его «любимые детища», участвующие в ракетной программе, — киевское КБ «Луч» и Жулянский машиностроительной завод «Вазар».

Журналистам были показаны управляемые бомбы и зенитные ракеты для ЗРК С-300. Но наибольшее впечатление на всех произвела противокорабельная ракета «Нептун» в транспортно-пусковом контейнере, которую называют «убийцей эсминцев». В 2017 году были проведены ее бросковые испытания. В январе этого года — летные, хотя некоторые эксперты считают, что они тоже были бросковыми. Летом 2018 года, как утверждает Турчинов, ракета как никогда близка к принятию на вооружение. Скорости разработки, испытаний и подготовки серийного производства поистине гиперзвуковые. Еще ни одна компания мира, которая, как говорится, в ракетном деле съела не одну собаку, к этим скоростям приблизиться не в состоянии.

Украинская газета «Деловая столица» признает, что «Нептун» имеет советские корни. Что ракета в какой-то степени похожа на российскую ПКР Х-35 «Уран», которая была в 80-е годы разработана в подмосковном ОКБ «Звезда», а доведена до ума уже в нулевые годы. Однако киевское КБ «Луч» превзошло характеристики «древней советской Х-35». Это журналистам, разумеется, Турчинов рассказал.

Рассказал он еще и то, что у «Нептуна» и «Урана» из общего только лишь корпуса. В 80-е годы планировалось развернуть серийное производство корпусов Х-35 на Харьковском авиационном заводе. Но не развернули. В 2013 году Москва к этому вопросу вернулась, и в Харькове «сварили» (так сказал Турчинов) несколько корпусов.

Ну, а все остальное — это, как утверждает «Деловая столица», чисто результат работы самостийного инженерно-технического интеллекта. Двигатель — свой ( «Мотор-Сич» ). Головка самонаведения — своя («Радоникс»). Стартовый ускоритель — свой. Транспортно-пусковой контейнер — свой («Вазар»).

Однако реальность существенно отличается от этой благостной картинки, прославляющей талант и трудовой героизм украинских конструкторов, которые прежде никогда не разрабатывали противокорабельных ракет. Впрочем, как и никаких других. Кроме, разумеется, межконтинентальных баллистических, чем в советский период занимались в Днепропетровске в КБ «Южное». «Деловая столица» восхищена таким трудовым героизмом: «Украинские инженеры сделали огромный рывок вперед. И это при том, что никакого опыта в этом направлении у нас не было».

Итак, начнем с двигателя. В Х-35 (кроме самой последней модификации — Х-35У) используется экономичный двухконтурный турбореактивный двигатель ТРДД-50. Также он стоит на Х-55. Двигатель разработан в Омском моторостроительном КБ. Серийное производство было развернуто на Рыбинском моторостроительном заводе и на Запорожском моторостроительном заводе. И вот теперь произошла «смена индексов»: ТРДД-50 «в переводе на украинский» вдруг стал называться МС-400. Естественно, МС — это «Мотор-Сич», бывший Запорожский моторостроительный завод.

Трудно признать украинской и головку самонаведения «Нептуна». Конструкторы КБ «Луч», руководствующиеся принципом максимального использования подручных материалов, взяли ГСН от зенитной ракеты ЗРК С-200. Но при этом «усовершенствовали» ее. Как им это удалось и на что ГСН будет наводиться — это громадная военно-техническая тайна. Потому что в Х-35 используется активная радиолокационная ГСН, которая захватывает цель на расстоянии 20 км (у Х-35У — 50 км). В ракетах С-200 ГСН полуактивная радиолокационная. То есть цель постоянно подсвечивается лучом стационарной РЛС зенитно-ракетного комплекса. ГСН ракеты ловит отраженный от цели луч и таким образом ориентируется на цель. Полуактивные ГСН РЛ до этого момента использовались исключительно в ракетах «воздух-воздух» и «поверхность-воздух». Если украинцы научат свой «Нептун» поражать цели, то это будет инженерный подвиг.

Об использовании еще одного советского задела «Деловая столица», разумеется, не знает. А Турчинов об этом, конечно же, умалчивает. Это «свой» транспортно-пусковой контейнер. Во времена, когда Украина называлась УССР, для Жулянского машиностроительного завода купили в Австрии стан, который изгибает листы металла для производства транспортно-пускового контейнера. Но не для Х-35, а для зенитных ракет ЗРК С-300. Именно на этом заводе выпускали зенитные ракеты 5В55Р. Однако у 5В55Р диаметр равен 508 мм, а у Х-35 и у Нептуна» — 420 мм. При этом стан перестроить на меньший диаметр невозможно. Поэтому для «Нептуна» делают сильно великоватый «костюмчик». Конструкторам пришлось сильно изловчиться, чтобы закрепить ракету в ТПК. Однако у других конструкторов, которые делают под «Нептун» ракетный катер «Лань», от такого неоправданного увеличения габаритов пускового комплекса возникла сильная головная боль. На катере по этой части особо не разгуляешься. Вот если бы чудо-ракету предполагалось разместить на фрегате… Однако, фрегатов на Украине не делают. Хоть во времена УССР делали и авианосцы.

Но, разумеется, всего необходимого для «Нептуна» на «советских складах» найти не удалось. Поэтому пришлось делать самим. Самостоятельно разработали стартовый ускоритель, который обеспечивает выход ракеты из ТПК, а затем отстреливается. На роликах испытания «Нептуна» прекрасно видно, что конструкторам не удалось добиться соосности векторов тяги стартового ускорителя и маршевого двигателя. При отстреле ускорителя и включении маршевого двигателя ракета заметно «клюет» вниз, после чего траектория выравнивается.

Есть и еще одна проблема. Х-35 при подлете к цели опускается до высоты в 5 метров, чтобы преодолеть противоракетную оборону корабля. Но для этого необходимо использовать в системе управления ракетой радиовысотометр, обладающий повышенной точностью. Ничего подобного на Украине прежде не делали. Так что тут украинским инженерам также требуется «сделать огромный рывок вперед».

Предполагается выпускать «Нептун» в трех модификациях — корабельного базирования, авиационного и берегового. Основные усилия направлены на создание берегового комплекса, который будет «лучше, чем российский „Бал“», поскольку в части РЛС он создан на новой элементной базе.

Не только «Деловая столица», но и все украинские издания утверждают, что характеристики ракеты засекречены. Однако Турчинов то и дело их рассекречивает. Например, он утверждает, что дальность «Нептуна» в пределах 280 км. Но некоторым украинским военным экспертам, это кажется мало. Например, директор Defense Express Сергей Згурец пишет: «Ракета способна обеспечить дальность стрельбы по морской цели в 280 км; по береговой стационарной цели — большую дальность. Если сильно постараться, то и до Москвы достанет».

Однако с двигателем ТРДД-50 в лучшем случае она способна преодолеть 130 км — такова дальность Х-35. Но российская ракета с момента принятия ее на вооружение сильно спрогрессировала. В модификации Х-35У был использован новый двигатель — турбовентиляторный, имеющий вдвое меньшие габариты. Изменена внутренняя компоновка ракеты. За счет этого удалось существенно увеличить объем топливных баков. В результате дальность возросла до 260 км.

Также была установлена новая ГСН, которая захватывает цель на расстоянии в 50 км. В систему управления введен канал, обеспечивающий спутниковую навигацию.

В свое время на Харьковском авиационном заводе предполагалось делать не только корпуса ракет Х-35, как утверждает Турчинов. Но полностью ракеты (кроме двигателя, который производили в Запорожье ). В связи с чем в Харьков был передан полный комплект конструкторско-производственной документации на ракету «Уран». Вот ее украинцы сейчас и пытаются воспроизвести в соответствии с имеющимся у них опытом в таких делах. Но документации на Х-35У у них нет и быть не может, ракета появилась в середине этого десятилетия. Так что ни о каких 280 километрах дальности у «Нептуна» говорить не приходится.

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