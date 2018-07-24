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Выдвиженец от ЛДПР первой подала документы участие в выборах главы Чукотки
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Выдвиженец от ЛДПР первой подала документы участие в выборах главы Чукотки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Выдвиженец от ЛДПР на выборы губернатора Чукотки Юлия Бутакова первой подала в региональную избирательную комиссию документы на регистрацию, сообщил РИА Новости представитель избиркома.
"Сегодня документы на регистрацию принесла Юлия Бутакова, выдвинутая ЛДПР. До конца подачи документов остается чуть более суток: крайний срок — 18.00 25 июля. На проверку документов дается не более 10 дней, но мы постараемся сделать это в сжатые сроки", — сказал собеседник.
О выдвижении на выборы избирком также уведомили глава Чукотки Роман Копин (ЕР), Владимир Гальцов (КПРФ) и Елена Половодова ("Справедливая Россия").
Депутаты думы Чукотского автономного округа 4 июня утвердили дату выборов губернатора автономного округа — 9 сентября.
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