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Поговорили о молоке и выбрали «Сырного короля»
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Поговорили о молоке и выбрали «Сырного короля» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
В деревне Крутово Петушинского района на территории агротуристического комплекса «Богдарня» прошел первый областной фестиваль «Сырмарка», который вошел в топ-5 самых популярных туристических событий страны.
Напомню, об этом рейтинге для любителей вкусно поесть и попить «ТВ-МИГ» сообщал в своих публикациях «Тысячи туристов приедут в регион полакомиться огурцами и сыром».
На открытии фестиваля присутствовали глава района Виктор Шурыгин, основатель национальной премии по событийному туризму Геннадий Шаталов, советник губернатора по развитию коневодства и конного спорта Ольга Фомина, а также хозяева «Сырмарки» Нина и Джон Копински.
По традиции праздник начался с общей молитвы иконе Казанской Божией Матери, праздник которой православные отмечали в прошедшую субботу. Гости смогли продегустировать продукцию лучших сыроваров России и проголосовать за наиболее вкусный кисломолочный продукт. Также на празднике гости стали участниками розыгрыша короны и титула «Сырный король». Чести стать королем праздника удостоился Артем Гамаюнов.
На выставочной площадке были представлены ведущие породы молочного крупного рогатого скота, овцы, лошади, птицы и другие виды сельскохозяйственных животных, а также техника и оборудование для животноводства.
В рамках деловой программы прошел «круглый стол» по вопросам развития племенного животноводства, кормления и содержания сельскохозяйственных животных, производства и переработки молока.
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