Поговорили о молоке и выбрали «Сырного короля»

В деревне Крутово Петушинского района на территории агротуристического комплекса «Богдарня» прошел первый областной фестиваль «Сырмарка», который вошел в топ-5 самых популярных туристических событий страны.

Напомню, об этом рейтинге для любителей вкусно поесть и попить «ТВ-МИГ» сообщал в своих публикациях «Тысячи туристов приедут в регион полакомиться огурцами и сыром».

По традиции праздник начался с общей молитвы иконе Казанской Божией Матери, праздник которой православные отмечали в прошедшую субботу. Гости смогли продегустировать продукцию лучших сыроваров России и проголосовать за наиболее вкусный кисломолочный продукт. Также на празднике гости стали участниками розыгрыша короны и титула «Сырный король». Чести стать королем праздника удостоился Артем Гамаюнов.

На выставочной площадке были представлены ведущие породы молочного крупного рогатого скота, овцы, лошади, птицы и другие виды сельскохозяйственных животных, а также техника и оборудование для животноводства.

В рамках деловой программы прошел «круглый стол» по вопросам развития племенного животноводства, кормления и содержания сельскохозяйственных животных, производства и переработки молока.