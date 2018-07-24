Увлечение обернулось заключением: нумизмату из Ростова грозит колония за покупку древних монет

Таможенники провели две экспертизы изъятых монет

В донской столице в отношении мужчины, который приобрел на электронном аукционе 12 древнеримских серебряных монет, возбудили уголовное дело. Их покупателю доставили из США почтой. Теперь Дениса Грамматикопуло, так зовут коллекционера, подозревают в контрабанде культурных ценностей.

Следственный эксперимент на почте

— Это произошло еще в сентябре прошлого года. Начальная цена монет на сайте электронного аукциона была равна 250 долларам. Денис после торгов купил их за 400 долларов, в рублевом эквиваленте это 24 тысячи рублей. Это можно подтвердить квитанцией об оплате. Монеты античные римские, примерно II–III века нашей эры, — рассказала 161.ru мать нумизмата Нина Грамматикопуло.

По ее словам, сын оплатил покупку в банке и стал ждать посылку, которую выслали по почте. Правда, когда посылка пришла, мужчине ее не выдали. На почте заявили, что надо ее задекларировать. Коллекционеру таможенный инспектор посоветовал отправить монеты назад, если выяснится, что они представляют культурную ценность.

— Мой сын в течение месяца ходил по инстанциям: от почты к таможне, от таможни в Минкультуры , от Минкультуры к экспертам по культурным ценностям. Вся эта канитель тянулась до ноября. В итоге Денис решил отправить монеты обратно и даже написал для этого заявление на почте, — утверждает Нина Георгиевна.

По словам Нины Грамматикопуло, монеты относятся ко II–III векам нашей эры Но тут в квартиру Грамматикопуло принесли извещение с почты, а позже с коллекционером связался и сам начальник почтового отделения . Он заверил Дениса, что вопрос решен и можно забрать посылку.

— Сын пришел на почту. Его завели в кабинет, вручили коробку, обмотанную скотчем, дали ножницы и оставили одного в кабинете. Денис приподнял крышку коробки и увидел, что внутри муляжи. В этот момент в кабинет вошли таможенники и представители ФСБ и заявили, что мой сын — преступник. Держали сына там три часа — они пытались добиться чистосердечного признания. А вот в чем, непонятно, — сетует женщина.

28 ноября в квартиру Грамматикопуло постучали сотрудники правоохранительных органов . Они заявили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, и провели обыск.

Что показала экспертиза

После обыска дело направили в Первомайский отдел полиции Ростова-на-Дону, где оно пролежало более двух месяцев. Для разбирательств покупателя монет вызвали только 20 февраля. Сейчас Дениса Грамматикопуло подозревают в контрабанде культурных ценностей. Любопытно, что мужчина на руки посылку так и не получил.

За 12 монет подозреваемый заплатил 24 тысячи рублей

— Оказалось, что монеты изъяли в почтовом отделении и сразу отправили на экспертизу в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление Ростова (ЦЭКТУ). Там монеты оценили в 114 тысяч рублей. Это важно, потому что уголовное дело заводят, если стоимость превышает 100 тысяч. К слову, на почте существует инструкция, согласно которой полученные культурные ценности почтовое отделение само должно вернуть отправителю и уведомить об этом получателя. Но ничего подобного в этот раз сделано не было, — рассказал 161.ru источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

По мнению собеседника, экспертиза проведена с грубыми нарушениями. В апреле по требованию подозреваемого таможенники провели еще одну экспертизу. В этот раз общую стоимость монет уменьшили до 113 тысяч рублей. Это сделано для того, чтоб сумма в постановлении о возбуждении уголовного дела совпала с суммой в экспертизе.

— Была еще и третья, которую проводила Торгово-промышленная палата Ростова. Она совпала по итоговой стоимости с первыми двумя чуть ли не до рубля, хотя по каждой монете в отдельности указанная в заключениях стоимость отличается в разы, — сообщил источник.

Как считает Нина Грамматикопуло, экспертные органы договорились между собой, какую стоимость назначать. По ее мнению, эти монеты не могут стоить так много.

— Мой сын купил 12 монет. Если их брать «оптом», то выходит дешевле. Кроме того, они все разбитые, затертые, надписей не видно. Просто аукционный дом решил все похожие монеты собрать в один лот. У экземпляров с другой сохранностью и цена была бы повыше. Я считаю, что экспертиза сфабрикована. Таможенный эксперт не сделал характеристики состояния этих монет. Он просто переписал описание из нумизматического каталога. Чтобы установить действительную рыночную стоимость монет, необходимо привлекать специалистов, на которых исключено влияние спецслужб, — утверждает женщина.

По словам Нины, они обращались к разным нумизматам. Те заверяли, что предмет спора стоит не больше 30 тысяч рублей. А в одном из московских центров судебных экспертиз вообще сделали заключение, что первые две экспертизы ЦЭКТУ составлены с нарушением законодательства и не могут служить основанием для обвинения.

По мнению адвоката подозреваемого Дениса Павлова, экспертиза в данном случае не является основополагающим доказательством.

— Необходимо было затребовать документы из аукциона, что сделано не было. А для установления действительной рыночной стоимости монет необходимо привлекать специалистов, на которых исключено влияние спецслужб, — считает Павлов.

— Мы не можем понять, что им нужно от моего сына? Чтоб его посадили? Хотят выполнить план? Но ведь за этим стоит человеческая жизнь, — сокрушается мать подозреваемого.

Как сообщили в Южном таможенном управлении, сейчас по факту произошедшего ведется следствие. В скором времени должен состояться суд. Если Дениса Грамматикопуло признают виновным, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф размером до одного миллиона рублей. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.