Куда исчезло балтское племя Голядь, которое жило на территории Руси

На территории современной России прежде обитало немало племен, от которых сегодня остались только названия. Одно из них, согласно историческим источникам, носило название «голядь». И было оно вовсе не славянским.

Пришельцы из Пруссии

Как утверждают летописи XI—XII веков, это балтоязычное племя обитало в верховьях реки Протвы (на территории современных Московской, Смоленской и Калужской областей), между землями вятичей и кривичей. Археологи относят его к так называемой мощинской культуре (балтской археологической культуре, существовавшей с IV по VII век). Вероятно, «голядью» называли данное племя соседи-славяне. Сами же его представители звали себя «галиндами» (по Галиндии — области в Пруссии, откуда они пришли, упомянутой во II веке Птолемеем). По крайней мере, такова гипотеза русского историка В. Н. Татищева.

По предположению историков, до II века галинды жили в Восточной Пруссии, а затем мигрировали в верховья Оки, где ассимилировались с местными восточными балтами, принадлежавшими к верхнеокской культуре. Советский историк А. Л. Погодин обратил внимание на этноним сoldas, упомянутый в сочинении его коллеги VI века В. Иордана «Гетика». Речь шла о названиях северных племен, покоренных готским королем Германарихом. Среди них были также племена меря, мордва, весь, чудь.

Голядь на Руси

Самое первое русское летописное упоминание о голяди относится к 1058 году и повествует о походе на Смоленщину князя Изяслава Ярославича . В Ипатьевской же летописи за 1147 год сообщается, что суздальский князь Юрий Долгорукий пошел с войском на Великий Новгород, а черниговскому князю Святославу Ольговичу повелел двинуться с дружиной на Смоленскую волость, что тот и выполнил, захватив часть смоленских земель на Протве, населенных голядью: «И шед Святославъ и взя люди Голядь, верхъ Поротве».

Еще один летописный источник рассказывает о том, что в 1248 году в сражении с « Литвой на Протве» был убит владимирский князь Михаил Хоробрит, брат Александра Невского : «И Михаиле Ярославичъ московский убьенъ бысть от Литвы на Поротве». По всей вероятности, речь шла о битве с потомками голяди, которых к тому времени стали называть литовцами.

Скорее всего, балты продолжали проживать на указанных территориях и в период монголо-татарского ига. На это могут указывать балтоязычные топонимы, содержащиеся в духовных и договорных грамотах Ивана Калиты и его сыновей в XIV веке.

Славянизация голяди

Голядь (или потомки племени) были вытеснены с русских земель славяноязычным населением лишь в конце XV столетия, когда московские князья стали активно основывать города. Вятичи постепенно продвигались к северу нынешнего Подмосковья , заселяя берега Нары, Пахры и Москвы-реки, и наконец воссоединились с кривичами. По всей вероятности, остатки балтского племени, которые уже не могли оказать захватчикам полноценного военного сопротивления, были просто славянизированы. На это указывает и лингвистический анализ восточно-великорусских говоров, распространенных в верховьях Днепра и Угры, то есть на территории мощинской культуры. Лингвисты считают, что «диалекты этой группы ввиду сугубой архаичности их акцентной системы не могут быть объяснены как результат вторичного развития какой-либо из известных акцентологических систем, а должны рассматриваться как наиболее раннее ответвление от праславянского; этнос — носитель этого диалекта — представляет, по-видимому, наиболее ранний восточный колонизационный поток славян».

Что же осталось от голяди? Прежде всего, топонимы. Например, в Дмитровском и Клинском районах Подмосковья есть деревни с названием Голяди. Существует также речка Голяданка, левый приток Москвы-реки. В окрестностях города Брянска есть село Отрадное, которое раньше называлось Голяжьим. Впервые оно упоминается в начале XVII века.

Таким образом потомки древнего племени балтов не были истреблены и не исчезли — они растворились среди славянского населения и вполне могут быть нашими предками, как и представители многих других национальностей.