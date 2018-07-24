Чиновника под Челябинском обвинили в покупке непригодных квартир для сирот

По данным прокуратуры, Шулаев со своим первым заместителем в 2014-2015 годах незаконно выдали застройщику разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию двух домов, построенных с нарушениями и непригодных для постоянного проживания. Потом 14 квартир в домах по муниципальным контрактам были приобретены у застройщика и предоставлены гражданам из числа бывших детей-сирот, уточняет прокуратура. Министерство соцотношений региона затратило более 10,1 миллиона рублей на покупку этих квартир.

Кроме того, в июле 2015 года первый замглавы получил от застройщика взятку в 40 тысяч рублей за выдачу разрешения, а также за приобретение по муниципальным контрактам квартир, добавляет прокуратура.

"И.о. прокурора Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального района и его первого заместителя … Дело направлено для рассмотрения по существу в Карталинский городской суд", — говорится в сообщении.

Они обвиняются в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий», кроме того, первый заместитель еще обвиняется в «получении взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ », уточняется в сообщении.

В ходе следствия на 2 квартиры одного из обвиняемых общей стоимостью 2,5 миллиона рублей наложен арест, также обвиняемые отстранены от занимаемых должностей, поясняется в сообщении.