«На фронте всякое бывало…». Итоги проекта АиФ-Югра «Фронтовые истории»

Наконец пришло время подвести итоги нашего проекта «Фронтовые истории». За несколько месяцев в редакцию «АиФ-Югра» жители округа прислали около двадцати писем. Благодарим всех, кто откликнулся и поделился с нашими читателями историями о подвигах и боевом пути своих отцов, дедушек и бабушек.

Удивительна история о братьях ханты Николае и Никифоре Тайлашевых, которые в войне с Японией вели переговоры по радиосвязи на родном языке, а японцы пытались расшифровать загадочный код русских. Уроженка Березовского района Наталья Анадеева рассказала о своем земляке и раскрыла малоизвестный факт о блокаде Ленинграда , оказывается, там создали целое подразделение из оленеводов, которые на оленьих упряжках возили в город продовольствие и эвакуировали детей. Был среди них и ханты Семен Сайнахов. А другой ханты — Гордей Сургучев — лично разговаривал с Георгием Жуковым . Тот спросил у маленького солдата, какой он национальности, и очень удивился, узнав о жизни неизвестного ему северного народа.

Житель Ханты-Мансийска Сергей Мочиевский с гордостью рассказал о своей бабушке Ольге Бельдиной: на фронте ее называли «малышкой» за хрупкость и низкий рост, а она прошла все огненные точки войны, в том числе Мамаев курган, была связистом, вытаскивала раненых, убила из снайперской винтовки 17 фашистов.

Были и смешные случаи. Особенно много таких происходило, когда наши земляки в числе советских войск освобождали Европу. Вот тут уставшие солдаты впервые пробовали изысканные вина из погребов в Венгрии , объедались чечевицей и фасолью в Карпатах до расстройства желудков, устраивали с немцами внезапные минуты тишины из-за того, что на поле боя выскочил заяц.

А победителем нашего проекта стал житель Сургута Владислав Стрегло, приславшись рассказ о своем отце — фронтовом хирурге Савве Стрегло. Этот трогательный случай произошел под Прохоровкой, когда, замученный непрерывными операциями, врач уснул под открытым небом, а проснулся, укрытый чужой шинелью. И только спустя много лет его земляк — скромный сапожник, у которого хирург всегда чинил обувь, признался, что это он, привезя раненых, узнал в спящем доктора, снял с себя шинель и заботливо укрыл его.

12 июля исполнилось 75 лет с той кровопролитной битвы на Курской дуге, где люди, несмотря на ужас вокруг, оставались людьми. В память об этой дате мы дарим Владиславу Саввичу фирменное издание «АиФ» — «Детская книга войны».