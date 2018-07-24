Приморский обЛОМ

России вступило в силу постановление правительства об определении мест убытия лома черных металлов. Крупнейшие портовые узлы Приморья, на которые и шел основной поток груза, в перечень пунктов экспорта не попали.

Для приморских портов наступают непростые времена. Постановление № 584 «Об определении в Дальневосточном федеральном округе пунктов пропуска через госграницу для убытия из РФ за пределы таможенной территории ЕЭС отдельных категорий товаров» определило, что лом черных металлов в ближайшие полгода можно вывозить только через Петропавловск-Камчатский Магадан , мыс Лазарева, Николаевск-на-Амуре , Охотск, Де-Кастри, Москальво, Пригородное и Шахтерск (Сахалин).

«180 дней — такие сроки заявлены не просто так. Дело в том, что перевалка металлолома — сезонный вид бизнеса. Китайские и корейские предприятия закрываются зимой на профилактический ремонт, объемы перевалки в этот период незначительные. Сезон закончится и спрос пойдет на спад, за 180 дней, пока участники рынка будут судиться в различных инстанциях, кто-то кого-то уже уволит, понесет убытки, у кого-то лопнет бизнес, специализированные «металлоломные» суда останутся без работы», — уверен Андрей Якимчук, генеральный директор ПАО «Славянский СРЗ».

Лом — не природное сырье, народу не принадлежит, как та же нефть. Это частная собственность частных компаний

Ради кого?

«Значительная часть лома черных металлов направляется компаниями на экспорт, минуя единственный на Дальнем Востоке электрометаллургический комплекс — «Амурсталь» (бывший «Амурметалл»), — объясняется в пояснительной записке к правительственному постановлению.

Ивана Манохина. До 2009 г. «Амурметалл» принадлежал депутату Александру Шишкину , потом отошел за долги ВЭБу и после банкротства был выкуплен хабаровской группой «Торэкс». По данным ЕГРЮЛ, ООО «Торэкс» принадлежит Павлу Бальскому (50%), Николаю Мистрюкову и Ларисе Стародубовой (по 25%), двое последних в таких же долях владеют ООО «Торэкс-Хабаровск», купившим имущество «Амурметалла», а 50-процентная доля в нем принадлежит АО «Армада»

«Для такого крупного предприятия, как «Амурсталь», это большая возможность вывести его на максимальную мощность. Уже сейчас прорабатываем вопросы по поставкам на завод сырья, которое потенциально останется в регионе. Мы предлагаем договор и рыночные цены. Наша позиция здесь прозрачна, — сообщила «К» пресс-секретарь группы компаний «Торэкс» Надежда Томченко. — Оптимизм вселяет то, что крупные компании, которые специализируются на заготовке лома, заключают договоры с нами. Ведь, кроме внешних конкурентов, есть еще и те, кто работает внутри страны, на Дальнем Востоке, и также готовы купить дальневосточный лом. Речь об «ММК» и «ЕВРАЗ»

Впрочем, увеличение объемов производства входит и входило в наши планы вне зависимости от внешних факторов. Постановление о перечне морских портов для убытия лома черных металлов — для нас новость хорошая. Однако надеяться только на это было нельзя. Группа компаний «Торэкс» приобретала завод без условий того, что будут приняты какие-то ограничительные меры для поддержки промышленного предприятия. И хотя мы осознавали, что преференции, безусловно, нужны, мы четко понимали и то, что рассчитывать нужно в большей мере на собственные силы. Так, в наших планах — запуск второй печи в течение ближайшего года. И сейчас идет обсуждение, на каком сырье она будет работать — железорудном или ломе черных металлов».

Однако для большинства портовиков, а тем более владельцев металлолома, целесообразность искусственного ограничения вывоза лома черных металлов под большим вопросом. «Лом — не природное сырье, народу не принадлежит, как та же нефть. Это частная собственность частных компаний. Поэтому нынешнее решение, которое в правительстве носит временный, конъюнктурный характер, в итоге приобретет апокалипсические черты», — сказал «К» руководитель одной ломозаготовительной компании.

О том, что постановление обернется большими проблемами, предупреждал и Минпромторг . «Реализация данной меры приведет к нарушению международных обязательств РФ в рамках членства в ВТО . Несоразмерность последствий может привести не только к потере экспортных рынков металлопроката, но и к деформации и стагнации внутреннего рынка лома», — говорится в ответе ведомства на обращение Законодательного собрания Приморья еще в прошлом году. Минпромторг настоятельно рекомендовал инициаторам проекта (депутатам Хабаровского края ) обосновать введение таможенной меры, а также необходимость определения конкретных пунктов пропуска, через которые можно будет экспортировать металлолом. Однако, как выяснилось, все трудности можно быстро преодолеть, если на то есть указ высокого начальства. Говорят, что весь процесс начался с поручения полпреда Юрия Трутнева о разработке стратегии развития Комсомольска-на-Амуре . Но глобальный план в итоге подменили частными проблемами.

Андрей Якимчук: «Интересы лоббистов „Амурстали“ очевидны. Они хотят, чтобы стоимость сырья упала на 3–4 рублей за 1 кг, так как корейские и тайваньские предприятия покупают металл дороже. Благодаря постановлению правительства цена должна значительно снизиться. Учитывая, что на „Амурстали“ большая себестоимость производства, высокие зарплаты, высокие накладные расходы, сложности с доставкой как сырья, так и готовой продукции (Комсомольск — город все-таки северный), там были очень заинтересованы в таком решении.

Судите сами: для того чтобы заниматься перевалкой лома черных металлов, нужна специализированная техника, мы, например, применяем специальные бадьи с целью обеспечить „безлюдную“ систему загрузки, экскаваторы и другое оборудование стоимостью десятки миллионов, которое, я точно знаю, отсутствует в хабаровских портах, разрешенных для перевалки. Возьмем Николаевск-на-Амуре: там совершенно нет инфраструктуры. То есть специально выделены такие порты, чтобы либо они не имели технического оснащения, либо там отсутствовали железнодорожные подъездные пути, либо этим портам было бы экономически нецелесообразно работать с таким сырьем, как лом черных металлов. Порт в г. ?Шахтерске специализируется на перевалке угля, и даже если на весь Сахалин соберут одно-два судна с металлоломом, им придется сто лет ждать своей очереди, чтобы зайти в Шахтерск.

Соответственно, пока все эти проблемы будут решаться, уйдет минимум полгода, в Приморье рынок сбыта сократится, цены на металл упадут, и „Амурсталь“ получит его по дешевке. Хабаровский край выиграет за счет Приморского края . Эта тема уже поднималась в прошлом году на Восточном экономическом форуме. Уже тогда хабаровчане лоббировали интересы своих предприятий, писали письма и плотно взаимодействовали с правительством по этому вопросу, но приморские компании очень жестко выразили свой протест и в тот раз отстояли свою позицию».

В Приморье экспорт лома черных металлов завязан на очень серьезную инфраструктуру — это переработка, перевозка до портов, приемка, таможенные процедуры, это экспортеры, заключившие договоры с крупнейшими корейскими сталелитейными заводами, и стивидоры во Владивостоке Находке здесь — лишь часть большого бизнеса.

Денис Сарана , член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»: «Необходимо понимать и учитывать именно неготовность „Амурстали“ покупать лом черных металлов по рыночным ценам. При этом другие металлургические заводы закупают вторичные металлы по рыночной стоимости и не требуют государственной поддержки. То есть неэффективность дальневосточного завода как экономического субъекта не создает угрозу недостатка продукции металлургической отрасли на внутреннем рынке. Противоречие вводимых ограничений целому ряду законов, в том числе антимонопольных, очевидно».

Это было, было…

Нынешние сложности — не первые для переработчиков металла. В 2008 г. российские власти уже ограничивали экспорт лома через все дальневосточные порты, кроме Петропавловска-Камчатского. Запрет регламентировался приказом ФТС и просуществовал в 2009 г. в течение полугода. Экспортеры оспорили его в ФАС , и норма была отменена. 26 ноября 2011 г. было принято постановление правительства № 1148, бессрочно запретившее экспорт лома черных металлов через любые порты Дальнего Востока, кроме Магадана. Оно проработало полгода, пока его в итоге Высший арбитражный суд РФ не признал недействующим.

Андрей Якимчук: «Причина, по которой приморские предприятия несут постоянные убытки, — протекционизм, наглый и безапелляционный. Нам приходилось искать обходные пути: здесь загрузили судно, отправили на Камчатку для прохождения таможенного оформления и дальше — в Южную Корею . Дополнительные расходы — за счет фрахтователя и бизнесменов-»металлистов». Тогда пострадавшая сторона обращалась в ФАС, Конституционный суд России и добивалась отмены постановления. Найдется ли сегодня лидер этого движения, который подаст в суд на Медведева, я не знаю, но то, что рынок сильно пострадает — факт».

Пока не вмешается ФАС По предварительной оценке, правительственное решение грозит приморским портам потерями миллиона тонн стабильной грузовой базы, вызовет снижение выручки на 700–800 млн руб., такое же уменьшение таможенных платежей в бюджет и сокращение сотен рабочих мест. «Еще большие потери (примерно 2–3 млрд руб.) от нерыночного механизма понесут предприятия различных отраслей промышленности Дальнего Востока. Будет нанесен значительный ущерб международным торговым отношениям с Республикой Корея, курс на развитие которых озвучен руководством нашей страны», — считает Денис Сарана.

Будут ли стивидоры принимать обходные меры? «Последние пять лет доля лома черных металлов постоянно снижается в структуре грузопотока Владивостокского морского торгового порта. Сегодня металлолом составляет менее 1% в грузовой базе порта, поэтому запрет на экспорт не окажет существенного влияния на работу ВМТП», — сообщили в пресс-службе ВМТП.

Однако, поскольку к перечисленным в постановлении портам железные дороги не ведут, то рынок будет будоражить. Только в пределах ДВЖД за 2017 г. погружено 216 тыс. тонн лома, но основной груз в адрес дальневосточных портов идет из Сибири: по данным объединения ломопереработчиков «РУСЛОМ. КОМ», за прошлый год от Иркутска до Владивостока железнодорожный транспорт перевез 1,33 млн тонн лома, автомобильный — 280 тыс. тонн. По статистике ФТС, из 1,4 млн тонн лома, собираемого на Дальнем Востоке, на экспорт ежегодно уходит порядка 1 млн тонн.

При этом, как говорят эксперты, часть портов, через которые будет разрешено вывозить лом, открыты не круглый год, а через некоторые, как, например, Пригородное и Де-Кастри, отправляются в основном наливные грузы. По сути, у металлотрейдеров остаются на выбор лишь универсальные порты — Магадан и Петропавловск-Камчатский. И теоретически экспортерам, погрузив лом с вагонов на суда, можно довезти его морем до ближайшего «разрешенного» порта, чтобы задекларировать, а затем отправить потребителям — в страны Азии.

«На Славянском СРЗ есть портовые средства, последние семь-восемь лет задействованные только для перевалки лома черных металлов, грубо говоря, такой «внутренний порт», где работает порядка 100 человек из 1000 наших сотрудников, — поясняет Андрей Якимчук. — На сегодняшний день все они получили уведомления о сокращении, потому что другой загрузки мы найти не можем — ни уголь, ни контейнеры, ни круглый лес для этой цели не подходят. Завод специализируется также на судоремонте и производстве металлоконструкций. На перевалке лома черных металлов мы зарабатывали 80–90 млн рублей в год.

В Приморье экспорт лома черных металлов завязан на очень серьезную инфраструктуру — это переработка, перевозка до портов, приемка, таможенные процедуры, это экспортеры, заключившие договоры с крупнейшими корейскими сталелитейными заводами, и стивидоры во Владивостоке и Находке здесь — лишь часть большого бизнеса. Пока вот эти все рычаги, о которых я говорил, начнут работать в обратную сторону, пока вмешаются ФАС или Конституционный суд, одно хабаровское предприятие уже получит конкурентные преимущества. Раньше такие решения принимали целые научно-исследовательские институты — они проводили анализ; а что будет, если вступит в силу протекционистское решение, кто пострадает и в каких объемах? Может быть, прибыль конкретного предприятия в рамках страны будет намного меньше, чем те потери, которые будут по стране в целом?»