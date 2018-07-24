Журналист сфотографировался со спрятанной скульптурой Путина в Частоозерье

— Для снимка сначала я аккуратно вложил свою ладошку в его золотистую ладонь, но тут же одёрнул, — пишет журналист на своей странице

Журналист Андрей Выползов сфотографировался с Владимиром Путиным , которого так и не установили в центре скульптурной композиции «Служение Отечеству» в Частоозерье. Фигура хранится в гараже мясокомбината, перевязанная для страховки буксировочным тросом.

— Заходишь в бокс, и вот на тебе — стоит на бетонном полу двухметровый Путин, а рядом машины чинят, — рассказывает журналист.

Он специально отправился в Частоозерье, чтобы увидеть «главное событие 2018 года в области монументальной пропаганды новейшей истории России ».

— Для снимка сначала я аккуратно вложил свою ладошку в его золотистую ладонь, но тут же одёрнул. Как-то стало физически не по себе. А когда я нечаянно поднял вверх глаза, то встретился с его взглядом. С добрым металлическим прищуром. Эффект нового для меня ощущения усилился. Удивительная всё-таки вещь — памятники отцам народов, — пишет выползов на своей странице в «Facebook».

Памятник с Путиным до открытия

Памятник без Путина, каким его можно увидеть сейчас в Частоозерье

Идея композиции родилась у депутата Госдумы Александра Ильтякова , чьё семейное предприятие находится в Частоозерье: огромный монумент должен был стать центром памятника из кафедры, на которой лежит Конституция, карты России и трёх флагов, но в последний момент Путина из неё решили убрать. По задумке президент приносит присягу Отечеству, но теперь, по словам Ильтякова, на его месте себя сможет почувствовать каждый. Отвечая на вопросы в день открытия композиции политик еще раз повторил, что не хочет повторения в других городах страны, да и сам, якобы, уже изменил отношение к своей идее.