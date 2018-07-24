Чем Lotte лучше «Хендэ»?

Как два десятилетия назад отель Hyundai задал планку, продемонстрировав невиданный до того в Приморье уровень комфорта и сервиса для постояльцев и местного делового мира, так и сегодня Lotte имеет шанс поднять уже искушенный, повидавший весь мир Владивосток на новую ступеньку в его внутреннем развитии. Надо признать, что в последние годы чувствовалось: «Хендэ» уже устарел морально и физически. Последняя реновация, проведенная к саммиту АТЭС-2012, в т. ч. из-за опасений ожидавшегося появления такого мощного конкурента, как Hyatt, пошла отелю на пользу, но лоска все равно не чувствовалось. Скорее, обращали на себя внимание проявлявшиеся то тут, то там недостатки.

Любопытно, что гостиничная «сеть» Hyundai, помимо владивостокского, включает в себя еще один отель, расположенный в северо-восточной провинции Канвон. Он среднего уровня, без претензий на «пять звезд». Впрочем, в Южной Корее принята собственная, не «звездная» классификация гостиниц. Соответствующая мировым пяти звездам категория там называется deluxe, к ней относятся такие корейские бренды, как Lotte и Shilla.

Единой на весь мир системы классификации гостиниц не существует, как нет и международного органа, уполномоченного сертифицировать средства размещения. Во Франции , например, тоже не пользуются понятием «пять звезд», четыре — это их максимум, а выше располагается роскошная категория palace. Турецкие пять звезд — не такие, как китайские, в США классификация отелей по звездам отличается как от европейской, так и от азиатской.

Владивостокский «Хендэ» сертификат о присвоении уровня пяти звезд получил в 2015 г. от некоего ООО «Приморский центр сертификации и качества». Этот документ подтвердил соответствие пунктам классификации, изложенным в приказе Минкультуры России №?1215 от 11.07.2014 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями».

Для «Хендэ» в большей степени это был маркетинговый ход, но Lotte, работающая по более высоким стандартам, сможет обеспечить соответствующий уровень.

Корпорация Lotte стала владельцем отеля 30 ноября 2017 г. Как рассказал Ким У Чжун, президент ООО «Владивостокский бизнес-центр» (управляющая компания отеля), сумма сделки составила 4,7 млрд руб.

Уроки истории

Гостиница и бизнес-центр Huyndai была введена в эксплуатацию летом 1997 г. и сразу же стала центром деловых коммуникаций во Владивостоке. Времена были те еще: через несколько месяцев после открытия, осенним вечером, прямо на пороге отеля был в упор расстрелян криминальный авторитет Михо. Еще через несколько лет на парковке «Хендэ» прогремел взрыв, при этом погиб сам исполнитель очередного заказа, неудачно прикрепивший взрывное устройство к машине жертвы.

В 2005 г. разразился скандал: городские власти обкопали гостиницу со всех сторон. Буквально: экскаватором, со всех четырех сторон — не подъехать. Требовали «долю города». Впоследствии, когда инцидент был улажен после вмешательства корейских дипломатов, мэр Владимир Николаев на пресс-конференции объяснял ситуацию следующим образом: «Предлагаю разделить два вопроса: о доле администрации и „обкапывании“ отеля. Перед началом работ мы написали официальное письмо руководству отеля, в котором сообщили, что собираемся ремонтировать ливневую канализацию. Ремонт закончился, все закопали. Таким образом, этот вопрос исчерпан.

Теперь о собственниках. Вы знаете: когда строился „Хендэ“, город внес свой вклад землей и получил 30% акций отеля. Изначально объем инвестиций корейской стороны в строительство заявлялся в сумме порядка $100 млн Однако в итоге, как известно, строительство „Хендэ“ обошлось более чем в $180 млн Недостающие $80 млн были взяты в кредит у некой фирмы Х под 20% годовых. Замечу на всякий случай, что фирма-кредитор относится к группе „Хендэ“.

С тех пор отель терпит убытки. Какие-то деньги он зарабатывает, конечно, но российская сторона ничего не получает. Таким образом, город имеет долю 30% в бизнесе, но никак в нем не участвует. Все деньги уходят в Корею, а нам говорят: „Мы в убытке, мы отдаем кредит“. Хорошо — нет у вас прибыли, дайте нам соответственно нашей доле площади в здании.

По закону администрация города в течение ближайших двух лет должна избавиться от всех „непрофильных“ активов. Приватизировать, продать. В том числе и долю в „Хендэ“. В первую очередь администрация предложила „Хендэ“ выкупить эти 30%. Те согласились купить… за $400 тыс. Как вам такое предложение? В таком случае мы готовы купить у них еще 60% бизнеса за $800 тыс. Они продадут? Вот и мы не согласны на $400 тыс. Поэтому мы выставим долю города на открытые торги, ее выкупит тот, кто даст больше денег. Если это будет „Хендэ“ — замечательно! Я считаю, что „Хэндэ“ должна иметь преимущество в покупке. Но $400 тыс. — это насмешка».

Под информации «К», затраты были возмещены, а отель начал генерировать прибыль лишь через 10 лет после этого случая. На этом примере можно увидеть, что срок окупаемости инвестиций в роскошный отель в Приморье составляет до 20 лет.

Пост вневедомственной охраны из лобби «Хендэ» убрали в конце «нулевых». Он больше не понадобится.