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«Екатеринбурггаз» проводит семинары по обеспечению безопасности в домах
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«Екатеринбурггаз» проводит семинары по обеспечению безопасности в домах 

Уралинформбюро 37 минут назад
Фото: Уралинформбюро
23 июля 2018 года в АО «Екатеринбурггаз» состоялся семинар для представителей служб домовых сетей и Центрального аварийно-диспетчерского управления по повышению качества технического обслуживания и усилению мер безопасности при эксплуатации газового оборудования. Дополнительное обучение для мастеров районных газовых служб провели заместитель начальника ПТО Елена Капанина, начальник Правового управления Анна Константинова, начальник службы домовых сетей ПУ-2 Татьяна Ковалева и заместитель главного инженера Иван Саенко.
Участники семинара детально разобрали порядок действий при проведении технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, подняли актуальные вопросы о привлечении правонарушителей к административной ответственности. По итогам обучения мастера пройдут внеочередную аттестацию.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе предприятия, к началу отопительного сезона «Екатеринбурггаз» проведет обучающие семинары для представителей управляющих компаний уральской столицы.
В соответствии с новой Инструкцией по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, в управляющих компаниях должны быть назначены ответственные лица за безопасное использование и содержание внутридомового оборудования. УК необходимо не реже 1 раза в 10 дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей в обслуживаемых домах. Также они обязаны обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов в домах.
Семинары для представителей жилого фонда Екатеринбурга состоятся в учебном центре АО «Екатеринбурггаз», оборудованном различными видами газоиспользующих приборов.
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