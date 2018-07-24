«Екатеринбурггаз» проводит семинары по обеспечению безопасности в домах

23 июля 2018 года в АО «Екатеринбурггаз» состоялся семинар для представителей служб домовых сетей и Центрального аварийно-диспетчерского управления по повышению качества технического обслуживания и усилению мер безопасности при эксплуатации газового оборудования. Дополнительное обучение для мастеров районных газовых служб провели заместитель начальника ПТО Елена Капанина, начальник Правового управления Анна Константинова , начальник службы домовых сетей ПУ-2 Татьяна Ковалева и заместитель главного инженера Иван Саенко

Участники семинара детально разобрали порядок действий при проведении технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, подняли актуальные вопросы о привлечении правонарушителей к административной ответственности. По итогам обучения мастера пройдут внеочередную аттестацию.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе предприятия, к началу отопительного сезона «Екатеринбурггаз» проведет обучающие семинары для представителей управляющих компаний уральской столицы.

В соответствии с новой Инструкцией по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, в управляющих компаниях должны быть назначены ответственные лица за безопасное использование и содержание внутридомового оборудования. УК необходимо не реже 1 раза в 10 дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей в обслуживаемых домах. Также они обязаны обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов в домах.