Специальный репортаж: Новое «золотое десятилетие» БРИКС укрепит веру в сообщество с единой судьбой для всего человечества

Чэнь Тин, Цю Ся Пекин, 24 июля / Синьхуа / — Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге ЮАР / 25-27 июля. 10 лет назад сотрудничество в рамках БРИКС зародилось на фоне многополярности мира и экономической глобализации, открывая эпохальные страницы сплочения и сотрудничества стран с формирующимися рынками. Более чем 10 лет сотрудничество БРИКС шло по пути, установленному главами пяти стран, формировались три основы взаимодействия: политическая безопасность, экономика и финансы, а также гуманитарные обмены. В этих сферах уже удалось достичь существенного прогресса. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что страны БРИКС шаг за шагом углубляли сотрудничество, БРИКС стал влиятельным международным механизмом и добился больших результатов.

БРИКС вступает во второе «золотое десятилетие», страны БРИКС уже стали ключевыми силами стимулирования мировой экономики, продвижения реформ мирового порядка, а также защиты мира на всей планете. Дух БРИКС, характеризующийся открытостью, инклюзивностью, сотрудничеством и обоюдным выигрышем, освещает дорогу совместного развития. Страны БРИКС прилагают общие усилия для содействия строительству нового международного порядка, основанного на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, для продвижения создания сообщества с единой судьбой для всего человечества, вносят вклад в дело мира и развития человечества.

В июне 2017 года на встрече с министрами иностранных дел стран БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество в рамках объединения является новаторским. В рамках БРИКС пять стран преодолели старую модель военно-политических альянсов, выстроили новые отношения партнерства, а не союзничества, отбросили устаревшую идею о выстраивании идеологической линии, открыли новый путь на основе взаимного уважения и совместного прогресса, отказались от игры с нулевой суммой и устаревшего принципа «победитель получает все», применили новую теорию о взаимовыгодном сотрудничестве. Эти инновации стали проявлением духа БРИКС, а также обогащением и развитием концепции сообщества с единой судьбой для всего человечества.

"Партнерство, а не союзничество" — инновация в создании структуры безопасности по принципу «справедливости, совместного строительства и совместного использования». На основе уроков истории и четкого понимания факта углубления взаимозависимости нынешнего мира страны БРИКС отказались от устаревшего мышления в духе абсолютной безопасности, игры с нулевой суммой и двух противоборствующих лагерей, развили и углубили партнерство для совместного развития. Цель этого механизма заключается не в борьбе с Западом, а в содействии созданию прочного мира и общей безопасности путем поиска лучшего подхода к сосуществованию крупных государств друг с другом и с небольшими странами по принципу «партнерство, а не союзничество».

"Взаимное уважение и совместный прогресс" демонстрирует стремление к ценностям единой судьбы для всего человечества — поиску общего, несмотря на существующие различия, усилению действий в общих интересах и устранению разногласий. Предварительным условием и гарантией создания сообщества с единой судьбой для всего человечества служит уважение к многообразию мировых цивилизаций и моделей развития. Страны БРИКС отличаются друг от друга исторически и культурно, а также по уровню развития экономики, политическому и общественному строю и политико-географической среде, но единогласно выступают за право государств на самостоятельный выбор пути развития, твердо соблюдают принцип мультилатерализма и основные нормы международных отношений, способствуют укреплению партнерских отношений взаимопонимания, прилагают усилия для активизации обменов между разными цивилизациями. Механизм сотрудничества БРИКС служит для мирового сообщества примером взаимного уважения, доверия и поддержания дружеских связей, а также содействует демократизации международных отношений.

"Взаимовыгодное сотрудничество" — неустанное стремление сообщества с единой судьбой для всего человечества к совместному процветанию. В последние годы наблюдается подъем антиглобализма и торгового протекционизма, что усиливает риски и нестабильность в мировой экономике. «Один из основных вопросов для стран БРИКС — это борьба с протекционизмом и с односторонними действиями в мировой экономике и политике. Речь идет, прежде всего, о соблюдении признанных международных режимов ВТО и других международных правил. Я думаю, что в этом вопросе страны БРИКС будут едины», — отметил Георгий Толорая , исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН

Мир и развитие по-прежнему крайне важны, глобальное сообщество не может вернуться от взаимосвязанности к изоляционизму, необходимо идти вперед навстречу трудностям, активно искать новый путь на основе принципа «сотрудничества в условиях конкуренции, взаимного выигрыша в сотрудничестве». На протяжении более чем 10 лет страны БРИКС непрерывно продвигали реформы и углубляли практическое сотрудничество, используя преимущества каждого государства. С 2006 по 2016 год доля стран объединения в глобальном ВВП увеличилась с 12 до 23 проц., качество жизни 3 млрд человек непрерывно улучшалось. Страны БРИКС служат примером и играют ведущую роль в создании сообщества с единой судьбой для всего человечества и достижении совместного процветания.

"Ключ к быстрому развитию сотрудничества в рамках БРИКС в том, что страны нашли четкий путь сотрудничества. Это взаимное уважение и помощь на пути развития в соответствии с реальным положением дел в каждой из стран; дух открытости, инклюзивности, сотрудничества и обоюдного выигрыша, неуклонное продвижение сотрудничества в экономической, политической и гуманитарной сферах; отстаивание справедливости в мире, сотрудничество с другими государствами с формирующимися рынками и развивающимися странами с целью совместного строительства благоприятной внешней обстановки", — объяснил Си Цзиньпин.

Страны БРИКС — это и сообщество с единой судьбой, где все члены дышат одним духом, и сообщество единых действий, которое идет вперед плечом к плечу. Вступая в новое десятилетие развития, страны БРИКС должны:

— Углублять деловое экономическое сотрудничество, способствовать совместному развитию пяти стран. На фоне бурного развития новой промышленной революции стороны готовы реализовать «Стратегию экономического партнерства БРИКС», содействовать выстраиванию «партнерства БРИКС в эпоху новой индустриальной революции», совместными силами ускорить трансформацию и модернизацию экономики. Следует укреплять координацию в макроэкономической политике, вместе со всеми странами с формирующимися рынками и развивающимися странами защищать авторитет многосторонней торговой системы, защищать совместные интересы и пространство развития, усиливать влияние в сфере глобального экономического управления;

— Укреплять сотрудничество в области политической безопасности, вместе защищать справедливость в мире. Следует координировать позиции по важным международным и региональным вопросам в области мультилатерализма, глобального управления, борьбы с терроризмом, защиты мира, кибербезопасности и т.п., защищать основную цель и принципы Устава ООН , способствовать выстраиванию международных отношений нового типа, содействовать развитию мирового порядка в справедливом и рациональном русле;

— Расширять гуманитарные обмены, укреплять основу взаимодействия. Главы пяти государств на саммитах в Гоа и Сямэне достигли консенсуса по инновациям в области гуманитарных обменов. Китайская сторона высоко оценивает и поддерживает проведение в ЮАР в нынешнем году ряда мероприятий, таких как конференция по госуправлению, межпартийный диалог, спортивные состязания, кинофестиваль, культурный фестиваль и т.д., призванных укрепить общественную основу сотрудничества БРИКС;

— Опираясь на «БРИКС+», постоянно расширять круг друзей. Встреча руководителей стран БРИКС во второй раз состоится на африканском континенте. Предстоящий саммит в ЮАР соединяет в фокусе внимания Африку с «БРИКС+», что обогатит сотрудничество «БРИКС+» и посодействует развитию Африки. В сентябре 2018 года в Китае пройдет пекинский саммит в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству. Эти два саммита, как ожидается, вместе будут способствовать миру и процветанию в странах Африки.

"Механизм сотрудничества БРИКС — важная платформа сотрудничества Юг-Юг. Он помогает развивающимся странам высказывать свое мнение и защищать международный порядок на основе мультилатерализма. Углубление взаимодействия в БРИКС и налаживание сотрудничества Юг-Юг станут важным вкладом в совершенствование глобального управления", — заявила Чэнь Фэнъин, научный сотрудник китайского Института по изучению современных международных отношений.

Укрепление сотрудничества с партнерами в рамках БРИКС неизменно является одним из приоритетов внешней политики Китая. «В настоящее время поднимает голову торговый протекционизм, что нанесло серьезный удар по международной торговле и процессу оживления мировой экономики. Партнеры по БРИКС и международное сообщество уделяют пристальное внимание позиции Китая, который твердо защищает мировую экономику открытого типа», — заявил Маурисио Санторо, декан факультета международных отношений бразильского Университета штата Рио-де-Жанейро

Значение и ценность партнерства заключается не только в сотрудничестве в благоприятной обстановке, но и в оказании взаимной поддержки в трудное время. Придерживаясь духа сообщества с единой судьбой для всего человечества, Китай готов прилагать совместные с другими странами усилия, чтобы углубить сотрудничество в рамках БРИКС и внести новый вклад в содействие миру, стабильности, развитию и процветанию на планете, а также в совместное противодействие глобальным вызовам. —0—