В Академическом районе Екатеринбурга появится улица Чингиза Айтматова

ЕКАТРЕРИНБУРГ, 24 июля. / ТАСС /. Улица имени классика мировой литературы, советского писателя Чингиза Айтматова , появится в самом молодом районе Екатеринбурга — Академическом. Об этом сообщает akademekb.ru.

К юбилею писателя в Екатеринбурге также появится скульптура Танабая — героя повести «Прощай, Гульсары», которую написал Айтматов в 1966 году, а в 2008 экранизировал Ардак Амиркулов . Скульптуру, по данным ресурса, уже отливают на Урале.

Литературные чтения, книжные выставки и научно-практическая конференция — неполный список событий, которые пройдут в Екатеринбурге и будут посвящены писателю. В вузах города также пройдут специальные показы, а на Доме журналистов появится памятная табличка. В Свердловске Чингиз Айтматов был в октябре 1975 года.

Новая топонимика Академического

Ранее в АО «РСГ Академическое» сообщили, что две улицы районе назовут в честь академиков — Красовского и Садовского. Также в ходе строительства дорожной инфраструктуры появятся не менее пяти новых улиц: академиков Вавилова, Курчатова, Ландау, Тимофеева-Ресовского и Лихачева. Они уже содержатся в планах развития транспортной инфраструктуры района на 2019–2021 года.

Также в конце июня на заседании городской комиссии по наименованию топонимических объектов было решено назвать бульвар, который соединит в Академическом улицу Амундсена с будущим медицинским кластером, именем русского врача — святого Русской Православной Церкви Евгения Боткина . Об Айтматове

Киргизии, Казахстане, Туркмении, Казани, Анкаре, Баку, Астане, Санкт-Петербурге. Чингиз Айтматов — автор десятков произведений на русском и киргизском языках, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Государственных премий СССР, народный писатель Киргизской ССР. Его книги переведены на 150 языков, многие произведения экранизированы в России Турции , Германии, Ливии Шри-Ланке . Именем писателя названы улицы в Бишкеке Люксембурге , Ташкенте, ряд объектов в Москве

О районе «Академический»

Район Академический — крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером — группой компаний «КОРТРОС» (до ребрендинга в марте 2013 года — девелоперская компания «Ренова-СтройГруп»). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры — 4 млн кв. м. Архитекторы проекта — бюро Valode & Pistre architectes. Строительство района будет осуществляться до 2025 года.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов КОТ, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена «Серебряного диплома» XIV Международного фестиваля «Зодчество 2006», на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО «РСГ Академический».

Отдел продаж:

Екатеринбург, ул. Сахарова, 57 Пн-пт — 9.00 — 21.00 Сб-вс — 10.00 — 15.00 Телефон +7 343 222-7-222