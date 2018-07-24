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Шахматисты из Химок в составе национальной сборной одержали победу на «Матче Дружбы»
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Шахматисты из Химок в составе национальной сборной одержали победу на «Матче Дружбы» 

Газета.Ru 1 час назад
С 15 по 18 июля в алтайском городе Белокуриха прошел пятый шахматный российско-китайский «Матч Дружбы» среди школьников, победу в котором одержала сборная России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культура и спорта Московской области, передает РИАМО.
Команды России и Китая в пятый раз встретились на шахматном турнире «Матч Дружбы». В состав национальной сборной вошли шахматисты из Химкинской школы шахмат — Дмитрий Цой и Володар Мурзин.
"Поединки проходили по «шевенингенской системе»: каждый из участников сыграл по одной партии с командой соперника. Матчи проходили по 15 минут и закончились уверенной победой сборной России со счетом 45,5:18,5", — говорится в сообщении.
Всего в команде числилось восемь человек — шесть юношей и две девушки 2004 года рождения.
"Поздравляю наших подмосковных спортсменов не только с попаданием в сборную России, но и с победой в главном матче", — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Он также отметил, что шахматы, как вид спорта всегда ценились в России и продолжают быть востребованы в Московской области.
"У нас есть одна из сильнейших школ в Химках. В частности, Prof.ChessClub, которая поддерживает одаренных спортсменов и помогает достигать высоких результатов в спорте. Дмитрий Цой и Володар Мурзин являются воспитанниками этой школы", — уточнил Терюшков.
"Матч Дружбы" проводится в пятый раз, начиная с 2014 года. В нем традиционно принимают участие команды школьников из России и Китая. В 2017 году матч проходил в китайском городе Харбин.
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