Шахматисты из Химок в составе национальной сборной одержали победу на «Матче Дружбы»

С 15 по 18 июля в алтайском городе Белокуриха прошел пятый шахматный российско-китайский «Матч Дружбы» среди школьников, победу в котором одержала сборная России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культура и спорта Московской области , передает РИАМО

Команды России Китая в пятый раз встретились на шахматном турнире «Матч Дружбы». В состав национальной сборной вошли шахматисты из Химкинской школы шахмат — Дмитрий Цой и Володар Мурзин.

"Поединки проходили по «шевенингенской системе»: каждый из участников сыграл по одной партии с командой соперника. Матчи проходили по 15 минут и закончились уверенной победой сборной России со счетом 45,5:18,5", — говорится в сообщении.

Всего в команде числилось восемь человек — шесть юношей и две девушки 2004 года рождения.

"Поздравляю наших подмосковных спортсменов не только с попаданием в сборную России, но и с победой в главном матче", — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

Он также отметил, что шахматы, как вид спорта всегда ценились в России и продолжают быть востребованы в Московской области.

"У нас есть одна из сильнейших школ в Химках . В частности, Prof.ChessClub, которая поддерживает одаренных спортсменов и помогает достигать высоких результатов в спорте. Дмитрий Цой и Володар Мурзин являются воспитанниками этой школы", — уточнил Терюшков.