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К спасательным работам готовятся в зоне строительства четвертого моста
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К спасательным работам готовятся в зоне строительства четвертого моста 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Новосибирске представители ГКУ НСО «Мост» и Института археологии и этнографии СО РАН подписали госконтракт на спасательные археологические полевые работы на месте строительства четвертого моста через реку Обь. Документом обозначены сроки и виды работ, которые будут выполнены для сохранения памятника археологии «Участок культурного слоя села Кривощеково».
«Выявленный объект культурного наследия — памятник археологии «Участок культурного слоя села Кривощеково» — расположен на месте строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Он представлен сохранившимся каменным фундаментом Никольской церкви 1881 года постройки и грунтовым могильником (православное кладбище). Памятник относится к культуре русских поселенцев Сибири 18-19 веков», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский пояснил, что перед тем, как приступить непосредственно к строительству, необходимо провести спасательные археологические работы. «Такие работы будут выполнены на участке памятника археологии площадью 2100 кв. м. и начнутся в конце августа, после получения разрешения от министерства культуры РФ. Срок их проведения — два месяца», — подчеркнул он.
На объекте планируется выполнить разборку культурного слоя, отбор и подготовку образцов на анализ в лабораторных условиях, первичную обработку археологических материалов и полевых чертежей.
В настоящее время началась подготовка к основным работам: размещение полевого лагеря, формируются документы об актуальном состоянии территории и объекта археологического наследия.
На строительство четвертого моста через Обь планируется вложить средства федерального бюджета в размере 25,368 млрд руб., областного бюджета Новосибирской области в размере 4,58 млрд рублей и внебюджетных источников частных инвесторов в размере 20,261 млрд рублей.
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