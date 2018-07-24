«Лейбштандарт»: кого брали в личную охрану Гитлера

В охранный полк, а впоследствии дивизию СС «Лейбштандарт СС „Адольф Гитлер“», занимавшуюся личной охраной фюрера, отбирали только элиту германской молодежи. На конец Великой Отечественной войны Гитлера охранили свыше 80 человек.

Смотрели даже на зубы

История создания охранного подразделения А. Гитлера начинается еще с первой половины 20-х годов, когда будущий фюрер еще не пришел к власти. В одной из своих работ Гитлер писал, что после выхода из тюрьмы Ландсберг он сформировал из преданных ему соратников небольшой охранный отряд. По собственному признанию нацистского лидера, в него вошли гитлеровцы, способные беспрекословно подчиняться и при необходимости готовые убить даже собственных братьев. При наборе в «Лейбштандарт» строго следовали жестким расовым и идеологическим стандартам, которым придерживались нацисты. Когда подразделение личной охраны начал курировать будущий лидер СС Генрих Гиммлер , были обозначены «шаблоны» для кандидатов в этот полк: рост — от 1 м 70 см, отсутствие славянских и азиатских черт лица, пропорциональное телосложение. Будущий охранник в принципе должен был быть крепким, без физических изъянов и обладать идеальным здоровьем. До начала Второй мировой войны в «Лейбштандарт» не брали даже если у кандидата имелся хотя бы один запломбированный зуб. С середины 30-х годов требования к отбору в «Лейбштандарт» стали еще жестче — кандидат должен был представить специальной комиссии документально подтвержденную информацию о своих предках до пятого колена (для солдат — начиная с XIX века, для офицеров — с 1736 года). Если в прошлом у желавших служить в охране Гитлера было что-то нечисто (нежелательные межрасовые браки предков), таких немцев в «Лейбштандарт» не принимали. По той же причине исключали из подразделения скрывших такие данные или же предоставивших неверные сведения. По своему вкусу охранники Гитлера не могли даже выбрать себе невест — в «Лейбштандарте» требовали архивную справку и об ее предках, а также фото девушки в купальнике — если кандидатка не подходила по соображениям неарийской внешности, ее браковали.

Где и как учили «асфальтовых солдат»

Как пишет в своей книге «Честь и верность. „Лейбштандарт“. История 1-й танковой дивизии СС „Лейбштандарт СС Адольфа Гитлера“ историк Вольфганг Акунов, охранников А. Гитлера обучали в Лихтерфельдских казармах. Согласно данным писателя, военнослужащие вермахта иронически называли будущих охранников фюрера, набираемых в основном из прошедших школу гитлерюгенда, „асфальтовыми солдатами“ из-за их парадных черных мундиров и излишнего, по их мнению пристрастия к муштре, практиковавшейся в данном учебном подразделении. Как считали в других воинских формированиях Третьего Рейха, в Лихтерфельде слишком много внимания обращали на расовую чистоту кадетов и строевую шагистику, умаляя при этом значение военной подготовки. Тем не менее, в кадетской школе уделялось большое внимание атлетике и в принципе физподготовке.

Какие объекты охранялись „Лейбштандартом“

Автор книги „Третий Рейх“ В. В. Булавина приводит показания начальника личной охраны Гитлера Ганса Раттенхубера, данные им в 1945 году СМЕРШу. Как рассказал Раттенхубер, в Берлине и Оберзальцберге объекты, где бывал фюрер, охранял 81 солдат и офицер СС из „Лейбштандарта“. Кроме того, Ганс Раттенхубер командовал несколькими подразделениями, охранявшими высокопоставленных лиц Третьего Рейха и двумя охранными командами, несущими посты в мюнхенской и баварской резиденциях Гитлера.