Экс-хоккеист сборной России перешел в корейский клуб

Бывший нападающий сборной России по хоккею Александр Фролов подписал контракт с южнокорейским «Дэмен Киллер Уэйлс», сообщает ТАСС

"Подписав контракт с Фроловым, мы полностью укомплектовали наши атакующие линии перед новым сезоном. Мы чувствуем, что его опыт в лучших лигах, таких как НХЛ и КХЛ, пригодится и он поможет нашим молодым игрокам на льду и за его пределами", — цитирует генерального директора «Дэмен Киллер Уэйлс» Ли Ки Вань информационное агентство Yonhap.

36-летний Фролов известен по выступлениям за московские «Крылья Советов», ЦСКА, «Динамо», омский «Авангард», нижегородское «Торпедо» и хабаровский «Амур» . Также он провел восемь сезонов в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В составе сборной России Фролов становился чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призером мировых первенств.