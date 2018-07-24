Ещё
Экс-хоккеист сборной России перешел в корейский клуб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-хоккеист сборной России перешел в корейский клуб 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий сборной России по хоккею Александр Фролов подписал контракт с южнокорейским «Дэмен Киллер Уэйлс», сообщает ТАСС.
"Подписав контракт с Фроловым, мы полностью укомплектовали наши атакующие линии перед новым сезоном. Мы чувствуем, что его опыт в лучших лигах, таких как НХЛ и КХЛ, пригодится и он поможет нашим молодым игрокам на льду и за его пределами", — цитирует генерального директора «Дэмен Киллер Уэйлс» Ли Ки Вань информационное агентство Yonhap.
36-летний Фролов известен по выступлениям за московские «Крылья Советов», ЦСКА, «Динамо», омский «Авангард», нижегородское «Торпедо» и хабаровский «Амур». Также он провел восемь сезонов в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
В составе сборной России Фролов становился чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призером мировых первенств.
Газета.Ru: последние новости
Число пострадавших из-за пожаров в Греции увеличилось до 156 Роспотребнадзор пообещал помочь Туве в борьбе с сибирской язвой Прокуратура возобновит разбирательства в отношении победившего рак Абидаля
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции144
Основательница Femen покончила с собой44
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую180
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью44
Максакова потеряла сына в его день рождения15
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение