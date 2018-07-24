На базе Ангарского лесхоза откроют экодеревню для бывших заключенных

Иркутской области откроется социальный центр «Живой лес Байкала» для освободившихся из мест лишения свободы. Дом, в котором будет располагаться центр, организаторам предоставил Ангарский лесхоз, сообщает газета «Известия»

Предполагается, что бывшие осужденные будут жить в центре и помогать сотрудникам лесхоза ухаживать за прибайкальским лесом: расчищать завалы, высаживать новые деревья.

Одновременно в доме площадью 118 квадратных метров могут жить 10-15 человек, есть хозяйственные постройки, баня. Протоиерей Евгений Старцев будет отбирать для проекта людей, которые выпускаются из колоний №3, 19 и 15 (или 4).

Как заявила директор благотворительного фонда ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, имени Николая Кончакова Светлана Деркунская, задача проекта — из первой партии поселенцев вырастить пять специалистов, бригадиров, которые потом смогут работать в других лесхозах области. Недалеко от этого места есть заброшенная ферма, которую бывшие осужденные могут возродить для своего пропитания.