Лина Красноруцкая: «Потапова — очень талантливая девочка»

— Насколько пристально вам удается следить за событиями в современном женском туре?

— Слежу внимательно. В том числе и потому, что играет Настя Потапова, с которой работает мой муж. Наша семья во все это погружена очень глубоко и детально. Наверное, теннис от меня никуда уже не денется до конца жизни. Только если все не развернется в какую-то совсем другую сторону. Поэтому да, я в курсе всего, что происходит.

— Интересно ваше видение перспектив Потаповой.

— Это очень талантливая девочка, очень талантливый игрок. Безусловно, она человек. Со своими сильными и слабыми сторонами. Я надеюсь, что все у нее получится. Все-таки я знаю процесс ее подготовки изнутри. Знаю, как хорошо отлажена работа ее команды. И сам факт, что у нее есть возможность иметь эту команду, многое значит. Это ведь, сами понимаете, очень дорого стоит. Процесс отлажен, а дальше надо немного удачи и везения. Надеюсь, что все получится. ( Мария НИКУЛАШКИНА

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