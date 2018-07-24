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Лина Красноруцкая: «Потапова — очень талантливая девочка»
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Лина Красноруцкая: «Потапова — очень талантливая девочка» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Российская теннисистка Лина Красноруцкая сказала, что верит в перспективы своей соотечественницы Анастасии Потаповой.
— Насколько пристально вам удается следить за событиями в современном женском туре?
— Слежу внимательно. В том числе и потому, что играет Настя Потапова, с которой работает мой муж. Наша семья во все это погружена очень глубоко и детально. Наверное, теннис от меня никуда уже не денется до конца жизни. Только если все не развернется в какую-то совсем другую сторону. Поэтому да, я в курсе всего, что происходит.
— Интересно ваше видение перспектив Потаповой.
— Это очень талантливая девочка, очень талантливый игрок. Безусловно, она человек. Со своими сильными и слабыми сторонами. Я надеюсь, что все у нее получится. Все-таки я знаю процесс ее подготовки изнутри. Знаю, как хорошо отлажена работа ее команды. И сам факт, что у нее есть возможность иметь эту команду, многое значит. Это ведь, сами понимаете, очень дорого стоит. Процесс отлажен, а дальше надо немного удачи и везения. Надеюсь, что все получится. (Мария НИКУЛАШКИНА)
Полная версия интервью — здесь
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