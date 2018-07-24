В декабре приморцам будет доступно 20 цифровых каналов

В декабре Приморский край перейдет на цифровое телевещание — 20 каналов будут доступны практически по всему региону. Начальник отдела внешних коммуникаций Приморского регионального отделения РТРС Евгений Пономарев рассказал PRIMPRESS, каким образом подготовится к переходу «на цифру».

«Сегодня жители сел и деревень принимают эфирное либо спутниковое телевидение, — пояснил Евгений Пономарев. — Те, кто смотрит аналоговое телевидение, видят возле логотипа канала букву «А». Ближе к концу года это вещание прекратится, кроме крупных городов. Чтобы не оказаться без телевидения, надо будет перейти на цифровое вещание. Потребуется определиться, поддерживает ли телевизор прием цифрового сигнала. Если поддерживает, достаточно будет просто запустить автоматический поиск каналов. Они будут найдены — можно смотреть цифровое телевидение».

Если же телевизор не поддерживает цифровое телевидение, возможно два варианта, пояснил Пономарев. Первый — покупка нового телевизора, второй, более бюджетный — приобретение цифровой приставки, которую надо подключить к своему телевизору. Всю работу по раскодированию и обработке цифрового сигнала будет выполнять не телевизор, а приставка.

Все телевизоры, которые были выпущены во второй половине 2012 года, поддерживают цифровой стандарт вещания DVB-T2, на котором ведется вещание в Приморье.

В то же время, главой края Андреем Тарасенко принято решение о разработке законопроекта, предусматривающего компенсацию за приобретение и установку оборудования наиболее нуждающимся категориям населения.

Меру единовременной поддержки — 6 тысяч рублей — смогут получить пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи, а также малообеспеченные одиноко проживающие граждане.

При этом, жилое помещение претендентов на субсидию должно соответствовать нескольким требованиям: находиться на территории вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения, принадлежать на правах собственности или использоваться на основе договора социального найма. Постоянное проживание в доме должно быть подтверждено регистрацией по месту жительства.

Проект закона «О государственной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения» в ближайшее время будет рассмотрен депутатами Заксобрания края.