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В США вышел на экраны скандальный сериал «Кто такая Америка?»
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В США вышел на экраны скандальный сериал «Кто такая Америка?» 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Британский комик Саша Барон Коэн, известный фильмами «Борат», «Диктатор», «Бруно», вновь появился на экранах ТВ — теперь с сериалом «Кто такая Америка?» (Who is America?). Пока в свет вышли лишь два эпизода, но и они уже успели вызвать резонанс в стране и получили широкое освещение со стороны СМИ.
В сериале «Кто такая Америка?» Коэн играет сразу несколько персонажей — крайне правого сторонника теории заговоров, либерального демократического активиста, израильского эксперта по противодействию терроризму, художника, только что вышедшего из тюрьмы, а также итальянского миллиардера и фотографа. Участвующие в сериале люди даже не подозревают, что с ними говорит британский комик, и соглашаются дать интервью одному из его персонажей.
Искусственно созданные Коэном и его командой ситуации привели к вполне реальным и крайне тревожным результатам. Так, в своем образе израильского эксперта по антитеррору, который якобы 13 лет служил в «Моссаде», актер встретился с членом палаты представителей штата Джорджия, республиканцем Джейсоном Спенсером, скандально известным своими противоречивыми высказываниями, в частности, по запрету на ношение бурки. В данном эпизоде Коэн — он же Эрран Морад — преподает Спенсеру уроки самообороны от террористов. Законодатель добровольно снимал штаны и бегал за Коэном с криками «Америка», поскольку «израильский эксперт» сказал ему, что террористы больше всего боятся стать гомосексуалами из-за «прикосновения голых частей тела». Также Спенсер изображал из себя китайского туриста с телефоном и селфи-палкой для того, чтобы сделать фото под буркой и «определить», является ли человек под мусульманской одеждой террористом.
Перед началом «тренинга» Коэн спросил республиканца, что нужно сделать, если его атакует террорист, и как привлечь к себе внимание. Комик предположил, что нужно кричать то, на что все обратят внимание. «В Америке есть одно запрещенное слово. Это слово на букву Н». После этого Спенсер начал кричать оскорбительное слово «негр». Коэн его позже его прервал, сказав, что это омерзительно, и он имел в виду слово «нуни» (вымышленное слово). Это вызвало огромную волну критику в адрес законодателя, после чего ему пришлось делать заявление, где он ясно дал понять, что больше не планирует переизбираться.
На персонажей Коэна купились и многие другие американские политики. В первых двух эпизодах актер провел интервью с рядом конгрессменов, убедив их выступить за разрешение на ношение оружия для трехлетних детей, с сенатором и бывшим кандидатом в президенты США Берни Сандерсом и даже с экс-вице президентом США Диком Чейни. С Чейни Коэн также выступил в образе израильского эксперта. Он поинтересовался у бывшего политика про различные пытки и про то, как тот убивал террористов и десятки тысяч «потенциальных террористов».
Как пишет Washington Post, сериал состоит из 7 эпизодов. Личности принявших участие в этом сериале держатся в тайне. Заявленная цель сериала — показать реальное лицо Америки сегодня.
Пока неизвестно, удалось ли Коэну проинтервьюировать кого-либо из администрации США. Однако еще в 2003 году, британский актер, игравший вымышленного эмси Али Джи, смог взять короткое интервью у самого Дональда Трампа. Тогда он пытался представить бизнесмену свое «изобретение» — перчатки для того, чтобы есть мороженое и не пачкаться.
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