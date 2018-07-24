«Бант меня добил!»: Наташа Королева в детском наряде села на мотоцикл

Звезда эстрады Наташа Королева известна своими откровенными нарядами и любовью к легкому эпатажу и не изменяет себе, даже отпраздновав 45-летие. На днях певица вновь бросила вызов обществу, оседлав «железного коня» в довольно своеобразном наряде c цветастой юбкой и внушительным декольте, а в довершение всего голову знаменитости «украсил» огромный бант.

Украинская певица Наташа Королева, сейчас проживающая в России , эпатирует публику своей великолепной фигурой, которую с удовольствием выставляет на всеобщее обозрение, а также веселым характером и сомнительными выходками. А между тем, время идет, и вот уже звезда отпраздновала 45-летие, однако даже не думает остепениться. И в то время как одни поклонники поддерживают чудачества своего кумира, восхищаясь молодостью души, другие активно стремятся пристыдить звезду за нескромное поведение, намекая, что душа душой, но и в паспорт тоже надо заглядывать.

«Какого сегодня я оседлала красивого, стального коня! Да, в мотиках есть свой колорит!» — поделилась своим восторгом певица, представив снимок, где задорно позирует верхом на красивом чоппере. Однако для своего «коня» звезда подобрала не совсем уместный наряд, и предстала в виде юной девочки, наряженной в платье с цветастой юбкой и внушительным декольте, и с огромным бантом на голове. Макияж, длинные серьги и босоножки на каблуках дополнили спорный образ знаменитости. Поклонников, оценивших внешний вид своей любимицы, данная выходка Королевой не привела в восторг, а лишь удивила и насмешила. Детский наряд с подтекстом на сексуальность показался публике неуместным на взрослой и самодостаточной женщине, и обыватели с удовольствием попеняли звезду эстрады за ее нелепую одежду.

«Когда были молоды — это было одно. А сейчас уже вульгарно так наряжаться» «Наташа, как же вам не идут все эти кокошники и юбчонки. Не по возрасту» «Это просто смешно» «Наташа, пора вести себя достойно! Это что на голове? Бант?» «Знаешь, Наташка, в таком одеянии совершенно не смотрится ни железный конь, ни Королева» «Наташа, милая, что вы чудите? Превращаетесь в Солоху из Диканьки» «Тут много чего перебор, но бант меня добил»

А между тем, многие поклонники подзабыли, как выглядела Королева в молодости, и были приятно удивлены, разглядев у нее круглые щечки на архивной фотографии, датированной 1996 годом.