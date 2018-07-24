Ещё
Глава JP Morgan посоветовал Трампу объявить ЧП в инфраструктуре США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава JP Morgan посоветовал Трампу объявить ЧП в инфраструктуре США 

Вести.Ru 4 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Michael Reynolds/EPA-EFE  Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». По мнению Джейми Даймона, главы крупнейшего американского банка по объему активов, президенту США «необходимо объявить чрезвычайное положение» и провести ряд государственных программ в США, как во время Второй мировой войны. Об этом председатель совета директоров и главный исполнительный директор JP Morgan Chase заявил в интервью телеканалу CNN.
JPMorgan CEO Jamie Dimon spoke to CNNMoney in an exclusive interview on the trade war, President Trump, and a US infrastructure «emergency.» Here's what he told us https://t.co/KLsloU8YW3 pic.twitter.com/3CfIJqKYYJ
— CNNMoney (@CNNMoney) 23 июля 2018 г. «Нам нужно собрать всех руководителей в одной комнате и сказать — у нас проблема. Если бы я был президентом США, я бы объявил чрезвычайное положение в стране. У нас чрезвычайное положение в инфраструктуре и школах многих городов внутри страны. Я бы провел программы, как во Время второй мировой войны, и объявил чрезвычайное положение по инфраструктуре и образованию. Если я правильно помню, эти проблемы уже обходятся нам в $100 млрд в год. Нельзя сказать, что мы не пытались решить эти проблемы, но на текущем этапе нам просто необходимо добиться прогресса в решении этих проблем. Нам нужно правильное выполнение правильных программ. Или мы не поможем этим детям в проблемных школах, и мы не построим мосты и другие объекты, и мы точно не устраним проблему неравенства в США». Даймон: США стали крупнейшей бюрократией на планете JP Morgan: за инфраструктуру США стыдно перед Китаем Ранее Даймон, как отмечал портал «Вести. Экономика», заявлял о том, что в США обострились бюрократические проблемы. По мнению наиболее высокооплачиваемого топ-менеджера в американском банковском секторе последних лет, это одна из основных причин начавшегося отставания США в инфраструктуре по сравнению с Китаем.
Вести.Ru: последние новости
Machine learning: технология будущего, которая меняет жизнь сейчас Россия смогла вернуть кредиторов. В чем причина? Япония столкнулась с нехваткой ниндзя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну311
Дело о госизмене начинает разрастаться118
Россия на дне: как поделят Каспий18
Украинский политик лично проверил Крымский мост177
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль158
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение