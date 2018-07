Глава JP Morgan посоветовал Трампу объявить ЧП в инфраструктуре США

Фото: Michael Reynolds/EPA-EFE Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». По мнению Джейми Даймона, главы крупнейшего американского банка по объему активов, президенту США «необходимо объявить чрезвычайное положение» и провести ряд государственных программ в США, как во время Второй мировой войны. Об этом председатель совета директоров и главный исполнительный директор JP Morgan Chase заявил в интервью телеканалу CNN.

JPMorgan CEO Jamie Dimon spoke to CNNMoney in an exclusive interview on the trade war, President Trump, and a US infrastructure «emergency.» Here's what he told us https://t.co/KLsloU8YW3 pic.twitter.com/3CfIJqKYYJ

— CNNMoney (@CNNMoney) 23 июля 2018 г. «Нам нужно собрать всех руководителей в одной комнате и сказать — у нас проблема. Если бы я был президентом США, я бы объявил чрезвычайное положение в стране. У нас чрезвычайное положение в инфраструктуре и школах многих городов внутри страны. Я бы провел программы, как во Время второй мировой войны, и объявил чрезвычайное положение по инфраструктуре и образованию. Если я правильно помню, эти проблемы уже обходятся нам в $100 млрд в год. Нельзя сказать, что мы не пытались решить эти проблемы, но на текущем этапе нам просто необходимо добиться прогресса в решении этих проблем. Нам нужно правильное выполнение правильных программ. Или мы не поможем этим детям в проблемных школах, и мы не построим мосты и другие объекты, и мы точно не устраним проблему неравенства в США». Даймон: США стали крупнейшей бюрократией на планете JP Morgan: за инфраструктуру США стыдно перед Китаем Ранее Даймон, как отмечал портал «Вести. Экономика», заявлял о том, что в США обострились бюрократические проблемы. По мнению наиболее высокооплачиваемого топ-менеджера в американском банковском секторе последних лет, это одна из основных причин начавшегося отставания США в инфраструктуре по сравнению с Китаем.