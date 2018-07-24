Ещё
Будущее нового аэропорта столицы Мексики решат на референдуме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Будущее нового аэропорта столицы Мексики решат на референдуме 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
МЕХИКО, 24 июл — РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в понедельник, что будущее проекта строительства нового аэропорта Мехико определится на референдуме.
Строительство нового аэропорта началось в конце 2015 года. Проект был разработан известным британским архитектором Норманом Фостером в сотрудничестве с мексиканцем Фернандо Ромеро, зятем одного из самых богатых людей мира Карлоса Слима. Обрадор еще до выборов пообещал закрыть данный проект и переместить его на базу ВВС «Санта-Лусия» под Мехико, построив там две дополнительные взлетно-посадочные полосы.
"В конце октября будет реализован гражданский референдум, чтобы сами мексиканцы определили, что мы должны делать. Это не просто программа, она требует выделения миллиардов песо из бюджета", — сказал Обрадор на пресс-конференции в Мехико.
Среди других приоритетных инфраструктурных проектов нового правительства, которое начнет работу с 1 декабря, помимо решения вопроса об аэропорте, Обрадор выделил развитие перешейка Теуантепек, создание туристического поезда «Майя» (Канкун-Паленке), строительство 300 автодорог в штатах Оахака и Герреро, развитие связи путем покрытия интернетом всей Мексики, реконструкция домов после землетрясения 19 сентября 2017 года и помощь пострадавшим, а также поддержка наиболее бедных районов в городах на севере страны и в Мехико.
На все эти нужды Обрадор планирует потратить 500 миллиардов песо (примерно 26,2 миллиарда долларов), которые должны быть получены за счет снижения зарплат чиновников и экономии на иных расходах государства.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну435
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы18
Дело о госизмене начинает разрастаться136
Названа «единственная» договоренность США и РФ
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль161
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение