Будущее нового аэропорта столицы Мексики решат на референдуме

МЕХИКО , 24 июл — РИА Новости . Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в понедельник, что будущее проекта строительства нового аэропорта Мехико определится на референдуме.

Строительство нового аэропорта началось в конце 2015 года. Проект был разработан известным британским архитектором Норманом Фостером в сотрудничестве с мексиканцем Фернандо Ромеро , зятем одного из самых богатых людей мира Карлоса Слима. Обрадор еще до выборов пообещал закрыть данный проект и переместить его на базу ВВС «Санта-Лусия» под Мехико, построив там две дополнительные взлетно-посадочные полосы.

"В конце октября будет реализован гражданский референдум, чтобы сами мексиканцы определили, что мы должны делать. Это не просто программа, она требует выделения миллиардов песо из бюджета", — сказал Обрадор на пресс-конференции в Мехико.

Среди других приоритетных инфраструктурных проектов нового правительства, которое начнет работу с 1 декабря, помимо решения вопроса об аэропорте, Обрадор выделил развитие перешейка Теуантепек, создание туристического поезда «Майя» (Канкун-Паленке), строительство 300 автодорог в штатах Оахака и Герреро, развитие связи путем покрытия интернетом всей Мексики, реконструкция домов после землетрясения 19 сентября 2017 года и помощь пострадавшим, а также поддержка наиболее бедных районов в городах на севере страны и в Мехико.

На все эти нужды Обрадор планирует потратить 500 миллиардов песо (примерно 26,2 миллиарда долларов), которые должны быть получены за счет снижения зарплат чиновников и экономии на иных расходах государства.