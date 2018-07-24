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Карл Фрэмптон выглядит неуклюжим и пухлым: претендент Джексон «набросил» перед боем
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Карл Фрэмптон выглядит неуклюжим и пухлым: претендент Джексон «набросил» перед боем 

Vringe.com 39 минут назад
Фото: Vringe.com
Малоизвестный австралийский претендент Люк Джексон (16-0, 7 КО) подозревает, что у «временного» чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) Карла Фрэмптона (25-1, 14 КО) недооценивают его. Бой состоится 18 августа на стадионе Windsor Park в Белфасте (Северная Ирландия).
«Видел записи его тренировок. Выглядит неуклюже и слегка тяжеловатым. Судя по соцсетям, он постоянно куда-то летит в самолёте. Похоже, они меня недооценивают: какой-то там Люк Джексон из Австралии, которого привезут в Англию, чтобы побить. А я тут в Сиднее ж*пу рву на тренировках, потому что планирую устроить апсет», — пригрозил из далёкого далёка 33-летний претендент.
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Джексон провёл две недели ОФП-тренировок на Тасмании, и два месяца затратит на остальную часть лагеря в Сиднее.
«Я не просил бой с Карлом — это их идея. Я просто дожидался встречи с Оскаром Вальдесом, но тут нарисовался поединок с Фрэмптоном, и я тут же за него ухватился, потому что считаю, что могу выиграть у него», — добавил Люк.
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