Карл Фрэмптон выглядит неуклюжим и пухлым: претендент Джексон «набросил» перед боем

Малоизвестный австралийский претендент Люк Джексон (16-0, 7 КО) подозревает, что у «временного» чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) Карла Фрэмптона (25-1, 14 КО) недооценивают его. Бой состоится 18 августа на стадионе Windsor Park в Белфасте (Северная Ирландия).

«Видел записи его тренировок. Выглядит неуклюже и слегка тяжеловатым. Судя по соцсетям, он постоянно куда-то летит в самолёте. Похоже, они меня недооценивают: какой-то там Люк Джексон из Австралии , которого привезут в Англию , чтобы побить. А я тут в Сиднее ж*пу рву на тренировках, потому что планирую устроить апсет», — пригрозил из далёкого далёка 33-летний претендент.

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Джексон провёл две недели ОФП-тренировок на Тасмании, и два месяца затратит на остальную часть лагеря в Сиднее.

«Я не просил бой с Карлом — это их идея. Я просто дожидался встречи с Оскаром Вальдесом , но тут нарисовался поединок с Фрэмптоном, и я тут же за него ухватился, потому что считаю, что могу выиграть у него», — добавил Люк.

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